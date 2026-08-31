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Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

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Aksi mengejutkan: Arsenal keras kepala hadapi Alvarez sebelum bursa transfer berakhir

Transfers
J. Alvarez
LaLiga
Premier League
Barcelona
Arsenal
Atletico Madrid
Spanyol
Inggris

 Arsenal bersiap untuk melakukan kontak baru dengan Julian Alvarez, penyerang Atletico Madrid, dalam upaya terakhir untuk menuntaskan transfer sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas.

Situs Tribuna mengutip jurnalis tepercaya Gianluigi Longari menyebutkan bahwa Arsenal bersiap untuk memulai kontak baru dengan perwakilan Alvarez dalam beberapa jam ke depan, dalam upaya meyakinkan penyerang Atletico Madrid itu untuk bergabung dengan klub London tersebut.

Klub Inggris itu masih tertarik dengan pemain Argentina tersebut, meskipun Julian Alvarez tidak ingin pindah ke Inggris.

Menurut Longari, Arsenal akan melakukan pembicaraan langsung baru dengan lingkaran Alvarez, di mana klub berupaya mengubah sikap sang pemain sebelum bursa transfer ditutup.

Masa depan Alvarez menjadi semakin tidak jelas setelah Atletico Madrid menutup kemungkinan kepindahannya ke Barcelona, tujuan yang menjadi favorit sang pemain. 

Chief Executive Officer Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, sebelumnya telah menegaskan bahwa klub tidak akan menjual penyerang Argentina itu ke Barcelona.

Pemain berusia 26 tahun itu telah kembali berlatih setelah absen dari beberapa sesi latihan akibat masalah kesehatan, sementara Arsenal masih menjadi pilihan alternatif yang mungkin baginya.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Arsenal berusaha memanfaatkan penolakan Atletico Madrid untuk bernegosiasi dengan Barcelona, karena klub London itu telah menjadi salah satu pilihan paling utama yang tersedia bagi Alvarez, seandainya ia memutuskan untuk meninggalkan klub Spanyol tersebut.

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