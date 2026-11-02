Akibat tendangan Mbappe, pemain Racing lontarkan "kata-kata kasar" kepada wasit

Kekalahan dari Real Madrid memicu kekecewaan besar di tubuh Racing Santander, setelah pertandingan yang mempertemukan kedua tim berakhir dengan kemenangan klub ibu kota kerajaan itu dengan skor telak 3-0, di tengah protes para pemain tim Cantabria atas sejumlah keputusan wasit, terutama penalti yang diberikan untuk Kylian Mbappe, serta tidak adanya intervensi teknologi video untuk meninjaunya.

Inigo Vicente menjadi salah satu sosok yang paling vokal mengungkapkan kemarahan Racing, setelah ia meninggalkan lapangan pada menit ke-82, menyusul keputusan pelatihnya Jose Alberto Lopez untuk menariknya keluar dan memasukkan Juliaszvili sebagai gantinya.

Pemain itu tak menyembunyikan kekecewaannya saat keluar lapangan. Ia menoleh ke arah wasit keempat dan melontarkan ucapan penuh amarah yang tertangkap kamera saluran "DAZN", di mana ia berkata: "Ya Tuhan, kau punya dua testis lebih sedikit!" yang dalam budaya Spanyol berarti bahwa ia "tidak punya nyali dan pengecut", dalam sebuah momen yang mencerminkan ketegangan yang menyelimuti para pemain Racing pada menit-menit terakhir.

Akar kemarahan itu berawal dari momen ketika Mbappe mendapatkan penalti, setelah ia menerima bola di dalam kotak penalti dan mencoba berputar menghadap gawang, sebelum ia merasakan sentuhan dari Prati pada tubuhnya.

Wasit menilai bahwa kontak itu layak diganjar penalti, keputusan yang disambut dengan protes keras dari para pemain tim tuan rumah.