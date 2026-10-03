Klub Barcelona merilis pernyataan pada Sabtu malam terkait El Clasico yang dinanti-nantikan, besok Minggu, dalam ajang Liga Spanyol Wanita, menyusul memburuknya kondisi cuaca.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Barcelona mencapai kesepakatan terkait perubahan jadwal El Clasico, setelah melakukan negosiasi dengan Real Madrid dan para pejabat Liga Wanita.

Barcelona mengumumkan melalui pernyataan resmi bahwa pertandingan besok akan dimulai pada pukul 19.00, bukan pukul 17.00 yang semula telah ditetapkan.

Klub asal Catalunya itu menjelaskan bahwa jadwal baru tersebut telah disepakati oleh semua pihak, dengan mempertimbangkan prakiraan kondisi cuaca dan kebutuhan organisasi.

Pernyataan itu menambahkan, "Penetapan jadwal baru ini disampaikan sedini mungkin untuk memudahkan para anggota serta para suporter wanita dan pria, dan memungkinkan mereka merencanakan perjalanan serta menghadiri pertandingan dengan waktu yang lebih leluasa dan lebih nyaman."

Barcelona menegaskan, "Masuk ke stadion diperbolehkan menggunakan payung kecil yang dapat dilipat, sedangkan payung panjang dan kaku tidak diperbolehkan sesuai dengan regulasi keselamatan yang berlaku."

Sementara itu, surat kabar AS menjelaskan bahwa badai yang melanda pesisir Catalunya membuat status siaga merah tetap berlaku hingga pukul 14.00 siang hari Minggu.

Prakiraan menunjukkan adanya peningkatan besar dalam kemungkinan turunnya hujan di wilayah Catalunya, selain meningkatnya tingkat risiko.



