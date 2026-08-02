Merekrut pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, bintang Leipzig, menjadi lebih rumit dari yang diperkirakan Real Madrid.

Jaringan "Defensa Central" melaporkan adanya perkembangan tak terduga, yang tidak disukai manajemen Los Blancos, yang merasa kesal setelah menemukan adanya praktik "penipuan".

Hingga saat ini, Real Madrid melakukan negosiasi dengan agensi Roc Nation untuk merampungkan transfer Diomande. Namun menurut apa yang diungkapkan jurnalis asal Pantai Gading, Malick Traore, agensi ini bukan satu-satunya perwakilan sang pemain, karena ia masih terikat kontrak dengan agensi lain, sesuatu yang bisa menyulitkan jalannya negosiasi.

Traore mengatakan, "Real Madrid marah kepada para perwakilan Diomande di agensi Roc Nation, setelah menemukan bahwa sang pemain masih terikat kontrak dengan agen-agen lain."

Laporan tersebut menjelaskan bahwa kemarahan klub ditujukan kepada agensi Roc Nation, dan bukan kepada Diomande sendiri, karena menyembunyikan informasi ini.

Informasi menunjukkan bahwa sang pemain masih terikat kontrak dengan agensi Maxidel, yang berarti Real Madrid juga terpaksa harus bernegosiasi dengannya, setelah tidak mengetahui hal itu hingga persoalan tersebut terungkap.

Menurut laporan, Real Madrid sebelumnya telah mencapai kesepakatan yang hampir lengkap dengan Roc Nation dan sang pemain terkait kepindahannya, dan yang tersisa hanyalah bernegosiasi dengan Leipzig untuk menentukan nilai transfer, yang tidak akan rendah.

Namun masuknya agensi Maxidel ke dalam urusan ini menciptakan rintangan baru bagi Los Blancos.

Informasi menyebutkan bahwa agensi tersebut memiliki hak perwakilan Diomande hingga kepergiannya dari Leipzig, yang mengharuskan Real Madrid untuk mencapai kesepakatan dengannya juga, sesuatu yang bisa menyebabkan naiknya biaya transfer dan membuat proses perekrutan lebih rumit.

Rintangan tidak berhenti sampai di sini, karena tampaknya Leipzig juga bertekad untuk mempersulit kepergian Diomande pada musim panas ini.

Menurut laporan, klub Jerman itu berpegang pada tuntutan finansial mereka yang tinggi, yang melebihi 100 juta euro, dan tidak berniat memberikan pengurangan apa pun kepada Real Madrid.