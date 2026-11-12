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Nicolo Tresoldi kembali menjalani musim yang luar biasa bersama Club Brugge. Penampilannya menarik minat sejumlah klub. Transfer pada musim dingin belakangan ini tampak mustahil, tetapi kini situasinya mulai berubah.

Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, klub tradisional Belgia itu kini bersedia melepas penyerang andalannya pada pergantian tahun. Namun, itu hanya akan terjadi jika ada tawaran sebesar 60 juta euro. Sebelumnya, angka permintaan yang disebut-sebut sebesar 50 juta euro beredar di media, tetapi angka itu berlaku untuk transfer pada musim panas mendatang.

Menurut surat kabar olahraga Italia tersebut, klub Tresoldi berikutnya juga tampaknya sudah jelas. Pada Rabu, Gazzetta telah melaporkan bahwa AC Milan ingin mencoba merekrutnya pada musim dingin, meski seorang petinggi Club Brugge yang tidak disebutkan namanya menyampaikan pernyataan berbeda kepada Het Nieuwsblad.

Surat kabar Belgia itu menanyakan Tresoldi dan kemungkinan transfer pada musim dingin kepada seorang anggota direksi Club Brugge. Ia menjelaskan bahwa pemain berusia 22 tahun tersebut "tidak dijual", sehingga tawaran pada Januari "sama sekali tidak relevan". Namun, Gazzetta melaporkan bahwa Tresoldi "hanya menunggu telepon" dari Rossoneri. Pemain keturunan Jerman-Italia itu memang bermimpi bergabung dengan Milan sejak kecil.

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"Ia jatuh cinta kepada Kaka, Inzaghi, dan Pato, dan mustahil mengubah pikirannya," kata ayahnya, Emmanuele, kepada Gazzetta dello Sport belum lama ini. Ia menegaskan: "Impiannya adalah mengenakan seragam AC Milan." Karena itu pula, Milan kabarnya telah menjadikan transfer penyerang yang diminati banyak klub tersebut sebagai urusan yang ditangani langsung oleh petinggi klub.

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Setelah menjalani musim debut yang gemilang dengan terlibat dalam 31 gol dari 58 pertandingan, Tresoldi juga tampil cemerlang pada tahun keduanya di Belgia dengan delapan gol dalam sebelas pertandingan liga. Ia menunjukkan sejumlah penampilan yang sangat mengesankan, terutama di Liga Champions. Dalam empat pertandingan, ia sudah mencetak lima gol, termasuk hat-trick bersejarah melawan Inter Milan.

Apakah FC Bayern juga tertarik kepada Tresoldi?

Sejak musim panas lalu, daftar klub peminatnya kabarnya bukan hanya berisi nama-nama besar, tetapi juga panjang. Tresoldi sempat dikaitkan dengan kepindahan ke FC Barcelona, lalu Atletico Madrid, sementara BVB juga berulang kali disebut sebagai calon klub tujuan.

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Belakangan, tz dan Münchner Merkur juga melaporkan bahwa FC Bayern mengincar pemain tim nasional Jerman U-21 tersebut dan telah beberapa kali mengirim pemandu bakat ke Belgia. Meski Harry Kane baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2029, Bayern memandang Tresoldi sebagai calon "senjata kedua" di posisi penyerang tengah untuk mendampingi pemain istimewa asal Inggris itu.

Namun, bagi kedua pihak, muncul pertanyaan apakah kepindahan Tresoldi ke München masuk akal. Mengingat usia dan perkembangan kariernya, waktu bermain di level tertinggi menjadi hal terpenting bagi Tresoldi. Karena itu, meninggalkan liga Belgia memang masuk akal, tetapi bukan untuk bergabung dengan FC Bayern. Kane nyaris tidak pernah cedera dan akan menjadi pilihan utama di depannya dalam sebagian besar pertandingan, sementara persaingan di posisi-posisi penyerang lainnya juga sangat ketat.

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Pada musim panas mendatang, prioritas transfer Bayern kabarnya justru mencari alternatif yang dapat diandalkan untuk Luis Diaz di sayap kiri. Memang, skuad klub München itu kekurangan penyerang nomor sembilan murni selain Kane.

Namun, setelah bursa transfer musim panas lalu, pelatih Vincent Kompany dan anggota dewan olahraga Max Eberl telah menegaskan bahwa pemain yang baru direkrut, Ismael Saibari, serta Serge Gnabry sebenarnya bisa menjadi alternatif yang cocok jika Kane tidak dapat bermain. Keduanya saat ini absen karena cedera. Karena itu pula, Bayern diragukan akan terlibat dalam persaingan transfer yang mahal untuk mendapatkan Tresoldi, terlebih pilihan klub berikutnya tampaknya sudah jelas.

Getty Images

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Jerman atau Italia: Tim nasional mana yang akan dibela Tresoldi?

Situasinya berbeda soal tim nasional yang akan dibela Tresoldi. Pemain berusia 22 tahun itu, yang baru pindah dari Hannover 96 ke Brugge pada Juli 2025 dengan nilai transfer yang disebut-sebut sebesar 7,5 juta euro, ingin lebih dulu mengejar gelar juara Piala Eropa U-21 di Serbia dan Albania bersama tim nasional Jerman U-21. Setelah itu, ia akan memutuskan tim nasional yang akan dibelanya.

Tresoldi lahir di Cagliari sebelum pindah bersama orang tuanya ke Jerman saat remaja karena alasan pekerjaan. Dengan demikian, ia tidak hanya memenuhi syarat untuk membela Italia dan Jerman, tetapi juga bisa bermain untuk Argentina, negara asal ibunya. Namun, banyak hal mengarah pada persaingan antara DFB dan federasi Italia untuk mendapatkan jasanya pada masa depan.

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Dalam hal ini, pelatih tim nasional Roberto Mancini belum lama ini mengonfirmasi bahwa ia dan direktur teknik Claudio Ranieri sama-sama gencar berupaya mendapatkan Tresoldi. "Saya sudah berbicara dengan Tresoldi, dan Ranieri juga sudah berbicara dengannya," kata Mancini. Ia melanjutkan: "Menurut saya, ia harus memiliki keinginan untuk bermain bagi Italia. Ia lahir di Italia, begitu pula ayahnya, yang menjadi juara Eropa bersama tim U-21. Saya yakin ada kemungkinan ia memilih Azzurri." Mancini menambahkan: "Ia tahu bahwa ia bisa menjadi pemain penting bagi kami."

Pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp juga telah beberapa kali berbicara dengan Tresoldi, yang belakangan menunda keputusannya. "Hati saya sedikit 50:50 antara Italia dan Jerman," kata sang penyerang pada September. Tresoldi ingin terus bermain untuk tim pilihan DFB hingga Piala Eropa U-21 pada musim panas 2027. Keputusan akhirnya baru akan diambil setelah itu.