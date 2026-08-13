Seperti yang diberitakan Sky pada Kamis, Die Schwarzgelben mengajukan tawaran baru pada Rabu malam untuk pemain ofensif 1. FC Köln tersebut.

Dengan paket baru ini, BVB secara tegas disebut mengejar tujuan untuk memenuhi tuntutan biaya transfer dari Effzeh. Karena itu, Borussia menawarkan total nilai 55 juta euro untuk El Mala, meski nilai tetapnya disebut masih di bawah 50 juta euro yang kabarnya ingin diterima Köln sebagai biaya transfer minimum. Dengan bonus yang realistis untuk dicapai, jumlah itu diharapkan meningkat menjadi 50 juta euro sesuai permintaan.

Menurut Sky, sama sekali belum jelas apakah para petinggi Die Geißböcke akan menerima tawaran baru tersebut. Sejauh ini belum ada reaksi apa pun atas pendekatan baru dari Die Schwarzgelben, tetapi disebut tidak ada kebuntuan komunikasi antara kedua pihak.

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Apakah BVB dan Said El Mala sudah mencapai kesepakatan?

El Mala disebut sudah cukup lama mencapai kesepakatan dengan BVB untuk bekerja sama. Kontrak hingga 2031 tengah dibicarakan. Pemain 19 tahun itu, menurut laporan media, sangat ingin pindah ke Dortmund dan untuk itu sudah menolak AC Milan serta FC Fulham.

Seperti diberitakan Express , El Mala hanya akan mendapat izin pindah jika ada klub yang menawarkan nilai tetap sebesar 50 juta euro. Direktur olahraga Köln, Thomas Kessler, bahkan disebut telah memberikan janji seperti itu kepada pihak sang pemain, jika tawaran BVB yang ramai dibicarakan itu benar-benar masuk.

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Said El Mala akan menjadi transfer rekor baru BVB

El Mala dianggap sebagai pemain incaran utama BVB, yang menurut Sport Bild berharap mendapatkan bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang jika berhasil merekrutnya. Fakta bahwa remaja itu kemungkinan akan melampaui Ousmane Dembele (35 juta euro) sebagai transfer rekor baru tidak dianggap sebagai hambatan.

Sebaliknya, para bos BVB disebut memperkirakan nilai jual kembali yang tinggi. Bahkan hanya dengan mendapat nominasi ke tim nasional Jerman, yang kabarnya sedang direncanakan oleh Jürgen Klopp, nilai pasarnya akan meningkat.

Selain itu, pemain ofensif muda tersebut juga sudah menikmati reputasi yang sangat baik di Inggris yang kuat secara finansial. Beberapa pelatih Premier League bahkan disebut sudah melihatnya sebagai Gareth Bale masa depan, yang dengan gaya bermain cepat serupa pindah dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid pada 2013 dengan nilai 100 juta euro. Faktor lain yang juga berperan adalah bahwa pemain dengan bakat individu tinggi seperti El Mala akan memperkuat pemasaran di dalam dan luar negeri.

Riwayat transfer Borussia Dortmund: pembelian rekor BVB

Angka menurut transfermarkt.de