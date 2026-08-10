Akhir yang mengejutkan: Mengapa Turki Al-Sheikh membatalkan kesepakatan Derby County?

Salah satu proyek investasi Arab Saudi paling menonjol di sepak bola Inggris berakhir secara mengejutkan, setelah kesepakatan akuisisi saham mayoritas klub Derby County oleh perusahaan "Leon Sport", yang terkait dengan penasihat Turki Al Sheikh, terhenti, meski negosiasi telah mencapai tahap lanjut dan memperoleh persetujuan regulasi yang diperlukan untuk menuntaskan proses akuisisi tersebut.

Situasi yang hanya beberapa hari lalu tampak mendekati pengumuman resmi peralihan kepemilikan klub itu berbalik secara tiba-tiba, setelah Derby County menerima pemberitahuan dari perusahaan yang menyatakan ketidakinginannya untuk melanjutkan prosedur akuisisi, sehingga menutup kesepakatan yang negosiasinya telah berlangsung selama beberapa bulan.

Kesepakatan yang telah menempuh perjalanan panjang

Negosiasi "Leon Sport" dengan Derby County tidak lagi berada di tahap awal, melainkan sudah mencapai titik yang sangat lanjut, setelah berkas akuisisi menjalani peninjauan oleh otoritas regulasi terkait di sepak bola Inggris.

Derby County menegaskan bahwa kesepakatan itu telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Independen Pengatur Sepak Bola maupun Liga Sepak Bola Inggris, dan klub menerima pemberitahuan persetujuan tersebut selama pekan lalu, sehingga penuntasan proses penjualan tampak hanya soal waktu.

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Namun, tepat setelah langkah ini, terjadilah perubahan mendadak, setelah perusahaan memberitahukan klub tentang ketidakinginannya untuk merampungkan proses akuisisi.

Derby County keluar dari pasar

Klub Inggris itu bergegas menegaskan sikapnya terhadap masa depan, dengan mengumumkan bahwa negosiasi penjualan saham pengendali kepada "Leon Sport" tidak akan berlanjut, dan bahwa Derby County tidak lagi dijual.

Berdasarkan hal itu, klub akan melanjutkan kegiatannya di bawah kepemilikan dan dukungan perusahaan "Clowes Developments", sehingga berakhirlah salah satu upaya paling menonjol untuk mengubah kepemilikan klub selama beberapa bulan terakhir tanpa mencapai tahap eksekusi akhir.

Kesepakatan yang dinanti-nanti itu sebelumnya telah memicu perhatian besar di Inggris, terutama dengan ekspektasi bahwa masuknya investor baru dapat memberi Derby County suntikan dana yang kuat untuk membantu memperkuat skuadnya dan bersaing dengan sengit demi tujuan kembali ke Liga Premier Inggris.

Al Sheikh mengungkap alasan mundur

Setelah pengumuman Derby County, Turki Al Sheikh menyampaikan pesan melalui akunnya di platform "X", yang di dalamnya ia mengungkapkan alasan-alasan yang mendorong perusahaan untuk tidak melanjutkan kesepakatan.

Al Sheikh pada awalnya menyempatkan diri untuk menyampaikan terima kasih kepada manajemen klub dan semua pihak yang terlibat dalam negosiasi, tetapi ia menjelaskan bahwa panjangnya prosedur regulasi menyebabkan terkurasnya banyak waktu, hingga proses tersebut mencapai tahap di mana waktu yang tersisa tidak lagi cukup untuk melakukan persiapan sebagaimana yang dituntut untuk musim ini.









Al Sheikh berkata: "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang di klub sepak bola Derby County, dan setiap orang yang terlibat dalam proses ini, atas kerja keras mereka sepanjang bulan-bulan yang lalu".

Waktu membalikkan persamaan

Penasihat asal Arab Saudi itu menjelaskan bahwa perusahaan sejak awal menyadari bahwa prosedur Otoritas Independen Pengatur Sepak Bola membutuhkan waktu, seraya menegaskan penghormatan penuhnya terhadap prosedur ini, tetapi pada saat yang sama ia menyinggung bahwa dimulainya musim mengubah perhitungan.

Ia menambahkan: "Kami menyadari bahwa prosedur Otoritas Independen Pengatur Sepak Bola membutuhkan waktu, dan kami sepenuhnya menghormati pentingnya hal itu, tetapi sayangnya, dengan musim yang telah benar-benar dimulai, kami tidak lagi memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan tim atau klub untuk musim mendatang".

Dengan demikian, tampak bahwa faktor waktu memainkan peran paling menonjol dalam mengubah sikap para investor, setelah menjadi sulit untuk mewujudkan proyek dengan bentuk yang mereka rencanakan sebelum musim dimulai.

Pintu belum tertutup sepenuhnya

Meski mundur dari kesepakatan saat ini, Al Sheikh tidak menutup kemungkinan terjadinya perkembangan di masa depan, seraya menegaskan bahwa komunikasi dengan klub akan berlanjut pada periode mendatang.

Ia berkata: "Setelah kajian yang cermat, kami tidak melihat bahwa melangkah maju saat ini tanpa adanya persiapan yang diperlukan adalah hal yang tepat, tetapi kami akan tetap menjalin komunikasi dengan klub dan melihat apa yang bisa terjadi di masa depan".

Demikianlah kesepakatan itu berakhir untuk saat ini, tetapi cara ia keluar dari panggung meninggalkan pintu yang terbuka bagi kemungkinan kembalinya negosiasi di masa depan, terutama karena proyek itu telah mencapai tahap lanjut dan memperoleh persetujuan regulasi sebelum situasinya berubah secara mendadak.