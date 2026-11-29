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Situs Spanyol “Defensa Central”, mengutip jurnalis Steve Pearson, koresponden situs Inggris “TEAM talk”, mengungkapkan bahwa Alexander-Arnold telah memutuskan meninggalkan Real Madrid dan kembali ke Liverpool. Situasinya di dalam tim semakin sulit akibat persaingan di posisi bek kanan dan karena ia tidak mendapatkan menit bermain yang ia dambakan sejak bergabung dengan klub Spanyol tersebut.

Statistik pemain asal Inggris itu mencerminkan besarnya krisis yang ia hadapi musim ini. Ia tampil dalam 9 pertandingan bersama Real Madrid, 6 di antaranya sebagai starter, dengan total hanya 492 menit. Catatan itu tidak sebanding dengan statusnya dahulu sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia, sekaligus menunjukkan menurunnya perannya dalam perhitungan staf pelatih yang dipimpin José Mourinho.

Pearson menjelaskan bahwa perekrutan bek kanan lain oleh Real Madrid pada musim panas lalu, ditambah kepercayaan Mourinho kepada Fede Valverde di posisi tersebut saat ini, semakin memperumit posisi Alexander-Arnold dan mengurangi peluangnya untuk bermain secara reguler. Ia kini menghadapi persaingan ketat untuk posisinya, meski kepindahannya dari Liverpool ke Real Madrid sempat diiringi harapan besar.

Situasi sang pemain kian pelik mengingat ia sebelumnya menolak memperpanjang kontrak bersama Liverpool demi menjalani petualangan baru di Real Madrid, klub yang menurutnya merupakan langkah istimewa dalam kariernya.

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Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai harapannya. Ia gagal mengukuhkan tempatnya sepenuhnya, meski mampu beradaptasi dengan baik di ruang ganti dan menjalin hubungan positif dengan rekan-rekan setimnya.

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Di tengah spekulasi yang terus menguat mengenai masa depan bek asal Inggris itu, Mourinho tampaknya belum siap melepas pemain mana pun pada musim ini. Ia bersikeras mempertahankan seluruh anggota tim hingga akhir musim dan menunda pembahasan persoalan individu serta kemungkinan perubahan hingga seluruh kompetisi berakhir.

Hal ini tidak lepas dari kebutuhan sang pelatih akan skuad yang lengkap untuk mengantisipasi cedera, skorsing, dan padatnya jadwal pertandingan, ditambah keinginannya untuk mempertahankan semua opsi yang tersedia dalam perburuan gelar.

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Peluang kepergian Alexander-Arnold masih bergantung pada perkembangan bursa transfer dan tawaran yang mungkin ia terima, terlebih dengan semakin dekatnya bursa transfer musim dingin, sementara langkah salah satu klub untuk merekrutnya terus dinantikan.

Di saat yang sama, sang pemain menghadapi tantangan untuk merebut kembali status yang ia bangun bersama Liverpool, setelah pamornya merosot sejak pindah ke Madrid. Mencari kesempatan bermain secara reguler kini menjadi prioritas yang bisa mendorongnya mengakhiri petualangan di Spanyol lebih cepat.