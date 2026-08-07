Klub Spanyol Barcelona mencapai kesepakatan dengan Al Hilal Arab Saudi untuk membeli kontrak pemain Portugal Joao Cancelo secara permanen, selama periode bursa transfer musim panas saat ini, setelah pergerakan intensif yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut apa yang disebutkan oleh jurnalis Spanyol Juan Jesus yang mengkhususkan diri pada berita transfer, Barcelona dan Al Hilal mencapai kesepakatan final terkait kepindahan Cancelo, dengan mahar yang mendekati 10 juta euro, sehingga bek Portugal itu kembali ke klub Catalan tersebut untuk kesekian kalinya.

Cancelo diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan Barcelona untuk durasi dua musim, setelah pemain itu menjadi target langsung klub Spanyol tersebut untuk memperkuat sisi kanan sebelum dimulainya musim baru.

Jurnalis Spanyol itu menegaskan bahwa transfer tersebut berlangsung sangat cepat dalam beberapa jam terakhir, setelah Deco, direktur olahraga Barcelona, bergerak untuk memastikan kepulangan pemain tersebut.

Baca juga: Salah mengubah aturan main, apakah proyek Arab Saudi kehilangan wibawanya di hadapan kelihaian Turki?

Pergerakan itu dilakukan berdasarkan permintaan langsung dari pelatih Jerman Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, yang meminta kepulangan Cancelo secara segera, mengingat kebutuhannya akan pemain yang memiliki pengalaman besar di posisi bek dan kemampuan untuk memberikan peran-peran ofensif.

Cancelo sebelumnya bergabung dengan Al Hilal dari Manchester City pada musim panas 2024, tetapi ia gagal beradaptasi dengan atmosfer lapangan-lapangan Arab Saudi, sehingga hengkang dengan status pinjaman ke Barca pada musim dingin lalu.