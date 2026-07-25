Kepindahan bintang Manchester City asal Spanyol, Rodri, ke Real Madrid kini semakin dekat dari sebelumnya, setelah sang pemain memastikan sikap akhirnya. Yang tersisa hanyalah kesepakatan kedua klub mengenai nilai transfer untuk menuntaskan salah satu transfer terbesar di bursa musim panas.

Laporan media mengungkapkan bahwa Rodri sebenarnya telah memilih untuk mengenakan seragam Real Madrid, sembari menunggu berakhirnya negosiasi resmi antara manajemen Los Blancos dan Manchester City, yang saat ini berpusat pada imbalan finansial.

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Menurut jurnalis tepercaya Matteo Moretto, Rodri hanya menunggu kedua klub mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer, setelah ia menyelesaikan semua detail pribadi terkait kontraknya dengan Real Madrid.

Moretto menuturkan bahwa gelandang asal Spanyol itu sebenarnya telah mencapai kesepakatan penuh dengan manajemen klub Kerajaan mengenai klausul kontrak, dan tak ada lagi kendala apa pun dari pihak pemain, sehingga keputusan akhir kini berada di tangan Manchester City dan Real Madrid.

Rodri merupakan salah satu target terpenting Real Madrid pada periode ini, di mana manajemen menilai bahwa ia adalah pilihan ideal untuk memperkuat lini tengah, berkat pengalamannya yang luar biasa, kemampuannya mengatur permainan baik secara defensif maupun ofensif, serta kepribadian kepemimpinannya yang menjadikannya salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Nilai transfer tetap menjadi satu-satunya poin yang memisahkan kedua pihak dari pengumuman resmi, di tengah penantian besar dari para suporter Real Madrid, yang menanti bergabungnya salah satu gelandang terbaik dunia ke skuad tim.