Meski meraih kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions, badai keraguan masih menerpa Real Madrid. Namun di tengah semua kegaduhan ini, jurnalis yang dekat dengan klub, Javier Herraiz, tampil untuk mengakhiri perdebatan terbesar di dalam ruang ganti dan menegaskan: perselisihan terkenal antara Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde telah benar-benar berakhir.

Dalam wawancara menarik dengan radio Spanyol "SER Deportivos", Herraiz mengungkap sifat hubungan terkini antara kedua bintang lini tengah tersebut, sekaligus membantah bahwa perselisihan yang muncul di antara keduanya musim lalu menjadi penyebab mereka tidak bermain bersama.

Jurnalis Spanyol itu berkata: "Saya bertanya tentang sifat hubungan personal mereka, dan mereka memberi tahu saya bahwa hubungan itu baik. Seseorang yang dekat dengan tim memberi tahu saya bahwa keduanya bukan sahabat karib, tetapi mereka telah melewati perselisihan itu secara final. Mereka adalah pemain yang profesional dan dewasa, dan tidak akan ada masalah apa pun."

Ia menambahkan: "Saya diberi tahu dari sumber-sumber yang mengetahui bahwa keduanya telah menyelesaikan perselisihan, dan saya rasa kita akan melihat mereka bermain bersama lagi, meskipun ini bukan situasi yang biasa terjadi saat ini."

Pernyataan Herraiz sepenuhnya sejalan dengan apa yang dikatakan pelatih Jose Mourinho ketika ditanya mengenai masalah ini, di mana pelatih asal Portugal itu juga menegaskan bahwa lembaran itu telah ditutup.

Dampak Kemenangan atas Inter dan Ujian Rayo

Real Madrid masih hidup dalam bayang-bayang laga terakhir mereka di Liga Champions pada Selasa lalu melawan Inter Milan. Meskipun meraih kemenangan, dominasi penguasaan bola oleh tim Italia itu memicu cemoohan dari suporter Bernabeu dan keraguan seputar penampilan tim.

Herraiz mengomentari hal itu dengan berkata: "Ada banyak perdebatan seputar Real Madrid, tetapi pada akhirnya mereka memenangkan pertandingan. Itu bukan bencana seperti yang digambarkan sebagian orang. Bahkan Vinicius berjuang sekuat tenaga dan merebut bola 9 kali, mungkin ia tidak dalam kondisi terbaiknya dan seharusnya bermain 60 menit alih-alih 90 menit, tetapi itu adalah keputusan yang menjadi wewenang Mourinho."

Tim akan mendapat kesempatan untuk berdamai dengan para suporternya pada Sabtu mendatang melawan Rayo Vallecano. Ironisnya, kali ini Mourinho tidak perlu menemukan kembali lini tengahnya, karena ia akan mengandalkan Fede Valverde sebagai tumpuan utama di samping salah satu dari dua nama, Arda Guler atau pendatang baru Bernardo Silva. Herraiz berkata: "Tim akan merasakan hal itu."

Mourinho dijadwalkan menjelaskan seluruh berkas ini dalam konferensi persnya pada Jumat, yang secara luar biasa akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu dan bukan di Valdebebas, akibat dekatnya kompleks olahraga tersebut dengan sirkuit "Madring" yang diperuntukkan bagi balapan Formula 1.

Siapa yang Akan Menjadi Rekan Sejati Valverde?

Meskipun berakhirnya perselisihan telah ditegaskan, berbagai indikasi menunjukkan bahwa duet Tchouameni - Valverde tidak akan menjadi pilihan utama musim ini karena alasan teknis semata, bukan personal.

Menurut Herraiz, posisi yang saat ini ditempati pemain asal Prancis itu nantinya akan diberikan kepada Bernardo Silva, lalu kepada pemain Turki Arda Guler, yang saat ini bermain di posisi lebih ke depan tetapi diperkirakan akan mundur secara bertahap untuk menjadi pemain jangkar.

Herraiz mengutip dua legenda klub untuk membenarkan peralihan ini: "Hal itu terjadi pada Luka Modric, yang dulu bermain di posisi sangat ke depan lalu mundur ke belakang, bahkan pada Toni Kroos, yang bergabung dari Bayern Munich sebagai gelandang serang dan berakhir sebagai poros ganda."

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Ia menutup: "Keduanya membawa Real Madrid meraih tiga gelar Liga Champions berturut-turut. Sebagian orang saat itu berkata bahwa mereka tidak bisa bermain bersama karena usia mereka sudah tua. Ya Tuhan, saya menginginkan salah satu dari mereka sekarang."