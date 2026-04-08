Akhir dari perdebatan... Apakah Donis akan menjadi pelatih tim nasional Saudi?

Ahmed Khuraida, Presiden Klub Al-Khaleej Saudi, mengakhiri perdebatan yang beredar di kalangan olahraga mengenai kemungkinan pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, untuk memimpin tim nasional Saudi dalam waktu dekat, menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, menjelang Piala Dunia 2026.

Renard dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari tim "Al-Akhdar" setelah hasil mengecewakan yang diraih bulan lalu, yakni kekalahan dari Mesir (0-4) dan Serbia (1-2), sebelum Federasi Sepak Bola Saudi memastikan ia tetap bertahan.

Namun demikian, masa depan pelatih Prancis tersebut masih belum jelas, di tengah laporan yang menyebutkan sejumlah nama pelatih yang menjadi kandidat, di antaranya Donis (Al-Khaleej), pelatih asal Portugal Jorge Jesus, manajer teknis Al-Nassr, serta pelatih asal Italia Simone Inzaghi (Al-Hilal).

Mengenai hal ini, Ahmed Khuraida, presiden klub Al-Khaleej, mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Youm" Saudi: "Kami belum menerima informasi apa pun dalam beberapa hari terakhir mengenai kepemimpinan Donis di tim nasional Saudi."

Dia menambahkan: "Pelatih asal Yunani itu kemarin berangkat ke negaranya untuk liburan singkat selama 5 hari, karena Al-Khaleej tidak memiliki pertandingan pada putaran ini dan pelatih tidak membicarakan hal apa pun terkait tim nasional."



