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Kabar perekrutan pemain timnas Kanada Jovan Ivanisevic tengah menjadi sorotan seputar VfB Stuttgart.

Awalnya, portal daring Meridian Sport dari Bosnia-Herzegovina melaporkan bahwa klub asal Swabia itu dan klub kasta tertinggi Bosnia FK Sarajevo telah mencapai kesepakatan soal transfer Ivanisevic ke VfB.

Menurut laporan tersebut, Stuttgart akan membayar biaya transfer tiga juta euro untuk bek tengah itu. Nilai tersebut akan menjadikan Ivanisevic sebagai pemain dengan nilai penjualan tertinggi bersama dalam sejarah Sarajevo. Juara Bosnia lima kali itu sebelumnya hanya pernah menerima jumlah sebesar itu untuk pemain timnas Georgia Giorgi Guliashvili, yang pindah dari Sarajevo ke Racing Santander di Spanyol pada Januari dengan biaya tiga juta euro.

Jovan Ivanisevic pindah ke VfB Stuttgart atau tidak?

Namun, menurut laporan Stuttgarter Nachrichten , Ivanisevic tidak akan menyamai Guliashvili dalam daftar rekor transfer penjualan Sarajevo. Surat kabar daerah itu menyebut kepindahan yang kabarnya sudah disepakati tersebut sama sekali tidak akan terjadi. Rumor itu disebut "tidak berdasar" dan VfB tidak akan merekrut Ivanisevic.

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Pemain berusia 21 tahun yang memiliki darah Kroasia itu lahir dan besar di Kanada. Pada 2023, saat berusia 18 tahun, ia meninggalkan akademi klub MLS Toronto FC untuk bergabung dengan klub kasta tertinggi Kroasia NK Istra. Ivanisevic gagal mendapatkan tempat di tim dan karena itu menambah jam terbang bersama tim U-20 FC Bologna di Italia pada paruh pertama 2025.

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Karena setelah itu ia juga masih lebih sering duduk di bangku cadangan Istra, bek muda tersebut mula-mula pindah ke Sarajevo dengan status pinjaman pada Februari 2026. Ia segera menjadi pemain inti, lalu direkrut secara permanen pada musim panas lalu dengan biaya transfer hanya 150.000 euro. Kontrak Ivanisevic berlaku hingga 2028. Musim ini, ia sejauh ini tampil 12 kali di semua kompetisi.

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Sebagai buah dari perkembangan bagusnya di Sarajevo, pelatih Kanada Jesse Marsch untuk pertama kalinya memanggil pemain berusia 21 tahun itu ke timnas senior pada September. Ia pun langsung mencatat dua penampilan pertamanya bersama timnas dalam laga uji coba melawan Chile (1-0) dan Peru (2-0).

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Marsch beri pujian khusus kepada Ivanisevic, pemain yang dikabarkan diincar VfB

"Ia menjalani pekan yang bagus, pekan yang benar-benar bagus. Ketika saya mengamatinya dengan saksama, terutama selama dua bulan terakhir, saya melihat ia memiliki banyak karakteristik yang kami hargai. Ia agresif, bermain menyerang, senang menguasai bola, dan senang terlibat dalam permainan," kata Marsch, memberi Ivanisevic pujian khusus. Marsch juga kembali memanggilnya untuk dua laga perempat-final CONCACAF Nations League terbaru melawan Guatemala (3-2 dan 4-1), serta memberinya kesempatan mencatat penampilan ketiga bersama timnas pada leg pertama.

Sementara itu, skuad VfB saat ini sebenarnya memiliki cukup banyak pilihan di posisi bek tengah. Dengan pemain yang baru saja menjadi anggota timnas Jerman, Finn Jeltsch , Jeff Chabot, Ramon Hendriks, dan Luca Jaquez, tersedia empat opsi berkualitas. Selain itu, masih ada Ameen Al-Dakhil dan Dan-Axel Zagadou sebagai pelapis.

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Namun, jumlah pemain di posisi itu mungkin sudah berkurang pada musim dingin. Menurut laporan kicker, Stuttgart membutuhkan pemasukan dari transfer pada Januari. Hendriks termasuk pemain yang berpotensi hengkang, begitu pula Al-Dakhil. Sementara itu, kontrak Chabot berakhir pada 2028, sehingga penjualannya pada musim panas mendatang juga bisa menjadi pertimbangan. Adapun Jeltsch, yang dianggap sebagai bek tengah Stuttgart dengan potensi terbesar, disebut menarik minat klub-klub papan atas Eropa seperti Real Madrid atau FC Barcelona .