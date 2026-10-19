Akankah Van Bommel bergabung dengan Feyenoord? Peter Bosz tahu lebih banyak

Ruben van Bommel berpeluang tampil dalam laga besar melawan Feyenoord di kandang pada Minggu. Hal itu disampaikan pelatih PSV Peter Bosz dalam konferensi pers pada Senin menjelang pertemuan dengan FC Porto di fase liga Liga Champions.

Van Bommel absen saat PSV kalah 2-1 dari ADO Den Haag pada Sabtu lalu dan juga tidak ikut bertolak ke Portugal untuk laga besar Eropa melawan Porto asuhan Francesco Farioli. Namun, Bosz optimistis penyerang sayap itu bisa bermain melawan Feyenoord.

"Ruben mengikuti sebagian besar sesi latihan bersama tim pada Minggu. Kami memutuskan bahwa dia belum cukup bugar untuk ambil bagian di sini. Dia jelas menjadi opsi untuk Minggu nanti," kata Bosz dalam konferensi pers, seperti dikutip De Telegraaf.

Guus Til, yang mengalami cedera kepala saat melawan ADO, tampaknya akan pulih tepat waktu untuk laga tandang melawan Porto. "Dia sudah menjalani protokol. Kondisinya pada Minggu sudah sedikit lebih baik. Karena itu, kami memutuskan untuk membawanya. Dia akan ikut berlatih dan setelah latihan kami akan memutuskan apakah dia bisa dimainkan," jelas Bosz.

PSV kalah dalam tiga pertandingan terakhir. Karena itu, Bosz tahu ada tekanan besar menjelang laga Liga Champions pada Selasa. "Kami harus menang. Itulah tuntutan di PSV. Yang terpenting adalah menang. Dalam beberapa kesempatan terakhir, kami gagal melakukannya. Untuk menang, kami harus lebih konsisten."

"Jika melihat laga melawan Leipzig, kami mendominasi sebagian besar pertandingan, tetapi ada juga fase ketika permainan kami kurang baik. Pada saat-saat itu, kami menyerahkan kendali permainan. Itu harus diperbaiki," kata Bosz saat menganalisis kekalahan 1-0 pekan lalu di Jerman.

Porto juga menelan kekalahan pada pertandingan Liga Champions sebelumnya. Klub besar Portugal itu kalah 3-2 saat bertandang ke markas Real Betis. Sebelumnya, mereka kalah 0-2 dari Manchester City.