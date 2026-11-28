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Nuno Gomes, mantan bintang Benfica dan timnas Portugal, masuk dalam pertimbangan klub Mesir Al Ahly untuk menduduki jabatan direktur olahraga. Manajemen klub tengah berencana merestrukturisasi sektor sepak bola dan merekrut sosok asing yang kompeten untuk mengisi posisi tersebut pada periode mendatang.

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Seperti diberitakan surat kabar Portugal "A Bola", nama Nuno Gomes yang berusia 50 tahun mencuat dalam beberapa jam terakhir sebagai salah satu opsi serius bagi Al Ahly. Saat ini klub tengah menata ulang struktur olahraganya setelah serangkaian perubahan yang dialami tim belakangan ini.

Manajemen Al Ahly sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk merekrut direktur olahraga asing sebagai bagian dari serangkaian langkah restrukturisasi sistem sepak bola klub. Keputusan itu diambil setelah kekalahan 0-2 dari Pyramids pada pekan kesembilan Liga Mesir, kekalahan yang kemudian berujung pada pemecatan pelatih asal Maroko, Hussein Amouta.

Al Ahly menunjuk Sami Komsan sebagai pelatih kepala sementara hingga klub mendapatkan pelatih asing.

Nama asal Portugal di meja Al Ahly

Di tengah perkembangan tersebut, Yassin Mansour, wakil presiden klub sekaligus salah satu figur paling berpengaruh di Al Ahly, mendorong agar klub merekrut sosok asing untuk memegang tanggung jawab manajerial di sektor sepak bola.

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Menurut laporan media Portugal itu, Nuno Gomes kini menjadi salah satu nama yang paling kuat untuk mengisi peran tersebut, terbantu oleh hubungannya dengan Al Ahly yang sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu.

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Salah satu titik kontak antara kedua pihak berasal dari musim 2020-2021, ketika agensi milik Nuno Gomes terlibat dalam kepindahan pelatih asal Portugal, Ricardo Soares, ke Al Ahly.

Soares sempat menangani tim Mesir tersebut pada periode itu, dalam masa bakti singkat yang tidak berlangsung lama, sebelum akhirnya meninggalkan jabatannya.

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Hubungan lama dengan Al Ahly dan Yassin Mansour

Keterkaitan Nuno Gomes dengan Al Ahly tidak hanya sebatas keterlibatan agensinya dalam kepindahan Soares ke klub tersebut. Nama pemain asal Portugal itu juga pernah dikaitkan dengan Al Ahly semasa ia masih aktif bermain, ketika dirinya termasuk dalam daftar opsi untuk bergabung dengan raksasa Kairo tersebut.

Selain itu, Nuno Gomes juga bersahabat dengan Yassin Mansour, yang bisa menjadi faktor tambahan bagi peluangnya masuk dalam pertimbangan Al Ahly selama proses pembentukan ulang manajemen olahraga.

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Di samping kariernya yang panjang sebagai pemain, Nuno Gomes juga memiliki pengalaman di bidang manajerial. Ia pernah bekerja di Benfica pada masa kepemimpinan Luís Filipe Vieira sebagai presiden klub Portugal tersebut, dan bertanggung jawab atas pusat latihan di Seixal, salah satu fasilitas terpenting milik klub.

Semasa bermain, Nuno Gomes merupakan salah satu penyerang Portugal paling menonjol dan juga membela timnas Portugal, sebelum kemudian beralih ke dunia manajerial.

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Saat ini Nuno Gomes bekerja dalam struktur Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA". Artinya, kepindahannya ke peran eksekutif di Al Ahly akan menjadi babak baru dalam kariernya, jika komunikasi yang berlangsung berkembang menjadi kesepakatan resmi.

Sikap Nuno Gomes sendiri terkait jabatan tersebut hingga kini belum jelas. Masih harus ditunggu apakah nama mantan bintang Portugal itu akan beralih dari sekadar opsi dalam proses restrukturisasi menjadi kandidat sungguhan yang memasuki negosiasi resmi dengan Al Ahly.