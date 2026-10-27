Dalam perkembangan baru dari krisis yang memicu kontroversi luas di China, Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi untuk meminta maaf atas dampak dari pernyataan kontroversial yang dinisbatkan kepada bintang asal Prancis mereka, Kylian Mbappe, setelah pemain tersebut telah menyampaikan permintaan maafnya kepada rakyat China, dalam upaya meredam krisis yang dampaknya meluas hingga ke sponsor komersial dan penyiaran pertandingan Liga Spanyol.

Langkah klub kerajaan itu datang setelah Mbappe secara resmi meminta maaf atas komentarnya terhadap sebuah gambar satir yang membandingkannya dengan mendiang pemimpin China, Mao Zedong, serta permintaan maaf Javier Tebas, presiden Liga Spanyol, atas nama liga, di tengah meningkatnya tekanan terhadap sepak bola Spanyol untuk meredam situasi dan memulihkan hubungannya dengan para penggemar dan mitra di China.

Berikut isi pernyataan Real Madrid terkait krisis Mbappe dan China:









Mbappe meminta maaf kepada rakyat China

Sebelumnya Mbappe telah mengeluarkan pernyataan resmi yang di dalamnya ia mengakui bahwa komentarnya terhadap gambar satir itu tidak tepat, seraya menegaskan kesadarannya bahwa kata-katanya menyebabkan terlukainya perasaan banyak orang di China dan komunitas-komunitas China di seluruh dunia.

Bintang Real Madrid itu mengatakan: "Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dengan saya belum lama ini, saya memberikan komentar terhadap sebuah gambar saya, tetapi komentar saya tidak tepat, dan saya kini menyadari bahwa hal itu menyebabkan terlukainya perasaan banyak orang di China dan komunitas-komunitas China di seluruh dunia".

Ia menambahkan: "Saya meminta maaf kepada setiap orang yang terganggu oleh kata-kata saya, karena hal itu sama sekali bukan maksud saya. Saya memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap rakyat China dan sejarahnya, dan saya menyampaikan penyesalan saya yang tulus".

Krisis besar

Krisis itu memuncak setelah kantor berita resmi Spanyol mengabarkan bahwa lembaga televisi resmi China "CCTV" menghentikan penyiaran pertandingan-pertandingan Liga Spanyol, bersama dengan pertandingan-pertandingan yang diikuti Mbappe, disertai penghapusan iklan dan potongan video yang menampilkan pemain tersebut.

Sejumlah perusahaan China juga mengumumkan pengakhiran kerja sama komersial mereka dengan bintang asal Prancis itu, dengan latar belakang kontroversi yang dipicu oleh pernyataannya terkait gambar satir tersebut.

Dampaknya meluas hingga ke platform olahraga China "Dongqiudi", yang mengganti nama Mbappe dalam peringkat Ballon d'Or tahun 2026 dengan sebuah frasa yang berarti "orang ini tidak ada", setelah pemain Prancis itu menempati posisi kedua di belakang pemain Inggris Harry Kane.

Di sisi lain, Tebas meminta maaf kepada rakyat China atas nama Liga Spanyol, seraya menegaskan bahwa liga bekerja sama dengan para mitra dan pihak-pihak terkait untuk mengatasi krisis tersebut, serta menekankan pentingnya melindungi hubungan yang telah dibangun sepak bola Spanyol dengan China selama bertahun-tahun.