Menurut Bild, asisten pelatih sebelumnya Levent Sürme ditugaskan pekan ini untuk menggelar pembicaraan dengan para kandidat. Tanpa menyebutkan alasan lebih lanjut, Hannover pada Rabu mengumumkan bahwa Sürme akan absen dari aktivitas latihan pada sisa pekan latihan karena "tugas khusus olahraga".

Menurut laporan tersebut, ia memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan kandidat yang berbeda-beda: baik dengan pilihan utama Wagner maupun dengan dua alternatif. Dalam pembicaraan itu, topiknya disebut mencakup para pemain, arah tim ke depan, dan kemungkinan susunan staf pelatih. Cukup tidak biasa bahwa asisten pelatih dari pendahulu yang dipecat mengambil tugas semacam itu.

Setelah start musim yang gagal dengan hanya empat poin dari lima pertandingan serta kekalahan 1-2 dari 1. FC Nürnberg pada Jumat lalu, Hannover berpisah dengan Titz pada Senin. Di klasemen 2. Bundesliga, Hannover saat ini hanya berada di posisi ke-15.

Hannover 96 akan menghadapi VfL Bochum pada Minggu

Hingga akhir pekan ini, kandidat promosi itu ingin sudah mencapai kesepakatan dengan pengganti baru. Dengan Wagner, hanya detail-detail kecil yang disebut masih perlu dibereskan. Terlepas dari itu, pelatih interim Lars Barlemann akan menangani tim pada Minggu melawan VfL Bochum. Setelah itu, jeda internasional akan menghadirkan jeda dua pekan di 2. Bundesliga, di mana pelatih baru tersebut diharapkan bisa mulai beradaptasi.

Sürme bekerja sebagai asisten pelatih di Hannover sejak 2025. Meski Titz dipecat, pria Turki berusia 43 tahun itu tetap dipertahankan, kontraknya masih berlaku hingga 2027. Wagner menangani FC Augsburg pada musim lalu, sebelum ia dipecat pada Desember. Sejak saat itu, mantan asisten eks pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann yang kini berusia 38 tahun itu masih tanpa klub.