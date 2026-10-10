Perhatian kini tertuju pada laga puncak antara Al Ahly dan Zamalek, yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Minggu, di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Premier Mesir, di tengah berbagai pertanyaan mengenai masa depan pelatih asal Maroko, Houcine Ammouta, apabila tim Merah tersandung.

Zamalek menempati posisi kedua di klasemen Liga Mesir dengan 13 poin, unggul hanya berkat selisih gol atas Al Ahly yang berada di posisi ketiga, sehingga laga puncak ini memiliki arti ganda dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen.

Jurnalis Ahmed Shobier, mantan bintang Al Ahly, mengungkap sikap manajemen Al Qal'a Al Hamra soal kelanjutan Ammouta, menegaskan bahwa hasil laga puncak tidak akan memengaruhi masa depan pelatih Maroko tersebut.

Shobier menjelaskan, dalam pernyataan di televisi dan mengutip sumber internal klub, bahwa Ammouta tetap berada di posisinya hingga akhir musim, terlepas dari hasil pertandingan melawan Zamalek.







