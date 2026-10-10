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ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Diterjemahkan oleh

Akankah Emouta Pergi jika Kalah di Laga Puncak? Al Ahly Tentukan Sikapnya

H. Ammouta
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Maroko
Mesir
Yordania
Aljazair
Tunisia

Keputusan final

Perhatian kini tertuju pada laga puncak antara Al Ahly dan Zamalek, yang dijadwalkan berlangsung besok malam, Minggu, di Stadion Internasional Kairo, dalam rangkaian pertandingan pekan keenam Liga Premier Mesir, di tengah berbagai pertanyaan mengenai masa depan pelatih asal Maroko, Houcine Ammouta, apabila tim Merah tersandung.

Zamalek menempati posisi kedua di klasemen Liga Mesir dengan 13 poin, unggul hanya berkat selisih gol atas Al Ahly yang berada di posisi ketiga, sehingga laga puncak ini memiliki arti ganda dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen.

Jurnalis Ahmed Shobier, mantan bintang Al Ahly, mengungkap sikap manajemen Al Qal'a Al Hamra soal kelanjutan Ammouta, menegaskan bahwa hasil laga puncak tidak akan memengaruhi masa depan pelatih Maroko tersebut.

Shobier menjelaskan, dalam pernyataan di televisi dan mengutip sumber internal klub, bahwa Ammouta tetap berada di posisinya hingga akhir musim, terlepas dari hasil pertandingan melawan Zamalek.


#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
M
M
M
M
M
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
M
M
M
M
S
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
M
S
M
M
M
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
M
M
M
M
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
M
M
K
M
S
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
M
M
M
K
S
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
M
S
M
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
M
M
K
K
S
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
S
K
M
M
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
M
K
M
K
S
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
S
S
S
M
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
M
M
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
M
M
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
S
M
S
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
M
S
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
M
K
K
S
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
M
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
S
S
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
S
S
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
S
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi


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