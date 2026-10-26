Martinez Munuera, wasit pertandingan El Clasico yang mempertemukan Barcelona dengan tamunya Real Madrid di Stadion Camp Nou, mengecam para suporter Barca.

Real Madrid meraih kemenangan atas Barcelona di kandang lawan dengan skor 2-1 dalam laga El Clasico putaran pertama Liga Spanyol.

Menurut surat kabar "Marca", pertandingan El Clasico meninggalkan pemandangan yang disayangkan ketika sebagian suporter Barcelona, yang berada di sisi tempat para pemain Real Madrid merayakan gol kedua, mulai melemparkan benda-benda ke arah para pemain Los Blancos.

Insiden itu terjadi setelah gol kedua Real Madrid yang dicetak oleh Kylian Mbappe, yang memastikan kemenangan dengan skor 1-2.

Martinez Munuera menulis dalam laporannya: "Pada menit ke-87, dan saat tim tamu merayakan golnya, sebotol air dan sekaleng Coca-Cola dilempar dari tribun sisi utara, yang sebagian besar ditempati oleh suporter tim tuan rumah, sebagaimana tampak jelas dari pakaian dan nyanyian mereka. Kedua benda tersebut tidak mengenai pemain mana pun."

Wasit itu menjelaskan bahwa protokol harus diaktifkan, dan bahwa pertandingan dihentikan akibat insiden ini: "Mengingat kejadian-kejadian ini, tahap pertama dari protokol pelemparan benda diaktifkan, dan hal itu diumumkan melalui sistem pengeras suara internal."

Ia menambahkan: "Akibatnya, pertandingan terhenti selama satu menit dua puluh detik. Tidak ada insiden serupa yang terjadi selama sisa pertandingan."