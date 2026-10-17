Nasser Mansi, striker Zamalek, meminta maaf atas tindakannya yang di luar batas saat merayakan golnya ke gawang Rwanda Military, Jumat kemarin, pada leg pertama babak kualifikasi kedua Liga Champions Afrika.

Nasser menulis melalui akun "Instagram"-nya: Suporter besar Zamalek adalah rumahku, keluargaku, dan penopangku setelah Allah. Aku menulis kalimat ini karena merasa harus meminta maaf kepada setiap pendukung klub yang merasa kecewa terhadapku karena aku membuang jersey. Itu adalah tindakan yang salah dariku dan aku meminta maaf dengan sejujur-jujurnya. Sebesar apa pun tekanan atau emosi yang kualami, itu bukan alasan untuk bertindak demikian, dan aku menerima hukuman apa pun".

Ia menambahkan: "Klub Zamalek dan suporternya memiliki jasa besar atasku setelah Allah, dan aku tidak akan menyangkal jasa tempat yang telah memberiku kepercayaan dan kesempatan. Aku juga tidak lupa cinta para suporter yang selalu menjadi penopang di setiap gol yang kucetak, dan setiap keberhasilan yang kuraih setelah karunia Allah serta dukungan klub, suporternya, rekan-rekanku, dan semua orang yang berdiri di sisiku".

Ia melanjutkan: "Aku adalah salah satu dari kalian. Bagiku Zamalek bukan sekadar klub, melainkan rumah, keluarga, dan rasa memiliki. Nasser Mansi tidak akan melupakan jasa Zamalek dan suporternya atas dirinya".

Ia meneruskan: Kita adalah satu keluarga dan tidak akan membiarkan apa pun memisahkan kita. Mungkin kita berbeda pendapat, tetapi apa yang telah kita lalui lebih besar daripada situasi apa pun, dan cinta kepada Zamalek selalu menyatukan kita".

Ia pun menuturkan: Aku meminta maaf kepada setiap Zamalkawi yang merasa kecewa terhadapku, dan insyaallah aku akan membalas permintaan maaf itu di lapangan dengan penampilan dan kerja kerasku, serta tetap menjaga kepercayaan baik kalian kepadaku. Hidup Zamalek, hidup suporternya yang besar. Suporter Zamalek selalu di dalam hati".

Perlu diingat bahwa Abdel Nasser Mohamed, direktur sepak bola klub Zamalek, memutuskan untuk menjatuhkan sanksi finansial berat kepada Nasser Mansi setelah perayaan golnya yang tidak pantas, tanpa mengungkap rinciannya hingga saat ini.







