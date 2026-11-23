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Polemik seputar nasib final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal kian memanas, seiring beredarnya kabar mengenai kemungkinan laga tersebut diulang berdasarkan keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

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Namun, kajian hukum atas berkas Maroko, menurut surat kabar Maroko "Al Mountakhab", menepis skenario tersebut dan mengungkap jenis keputusan yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan.

Surat kabar tersebut mengutip sumber yang mengetahui kasus ini dan dekat dengan tim hukum Maroko, yang menegaskan bahwa wacana kemungkinan adanya putusan untuk mengulang final tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan sifat kewenangan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang perannya terbatas pada peninjauan keabsahan keputusan yang digugat, bukan membuat keputusan pengganti.

Sumber itu menjelaskan bahwa dalam sidang dengar pendapat, pihak Maroko telah mengajukan argumen pembelaan yang ia sebut kuat, didukung rekaman baru yang mendokumentasikan seluruh skuad timnas Senegal meninggalkan lapangan, sebagai bagian dari banding atas keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika terkait laga final.

Meski begitu, sumber tersebut menegaskan bahwa pengajuan bukti-bukti ini tidak berarti kasus sudah pasti dimenangkan Maroko. Ia menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Senegal juga telah menyampaikan pembelaannya di hadapan pengadilan, dan keputusan akhir tetap menjadi wewenang panel arbiter setelah sidang dengar pendapat berakhir dan musyawarah hukum rampung.

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Sumber itu juga mengingatkan agar publik tidak terbawa bocoran yang beredar mengenai isi putusan yang dinantikan. Ia menegaskan bahwa bocoran tersebut tidak bersandar pada informasi tepercaya, mengingat ketatnya kerahasiaan atas musyawarah CAS serta mustahilnya memastikan isi putusan sebelum diumumkan secara resmi.

Berdasarkan penjelasan hukum yang dikutip surat kabar Maroko tersebut, CAS dihadapkan pada dua opsi utama dalam kasus ini. Pertama, menguatkan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika yang menetapkan Senegal kalah 0-3 dan memberikan gelar juara kepada Maroko. Kedua, membatalkan keputusan tersebut dan kembali ke hasil di lapangan yang berakhir dengan kemenangan Senegal.

Berdasarkan kajian ini, skenario pengulangan laga, baik di stadion netral maupun dengan format kandang-tandang, tidak termasuk dalam opsi keputusan yang tersedia dalam lingkup yurisdiksi CAS untuk kasus ini.