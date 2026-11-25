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Eintracht Frankfurt tampaknya sepakat bahwa stadion baru perlu dibangun pada masa mendatang. Rencananya berskala raksasa.

Menurut laporan Sport Bild, SGE ingin tampil mengesankan dengan stadion kandang baru seiring kemungkinan pencalonan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2038 atau 2042. Postbank-Arena, yang direnovasi besar-besaran pada 2005 untuk Piala Dunia terakhir di Jerman hingga saat ini, sudah termakan usia. Para suporter mendapat gambaran awalnya pada akhir pekan Bundesliga lalu.

Dalam kemenangan 1-0 atas Hoffenheim, sistem pengeras suara stadion mati. Hal itu memang menciptakan suasana yang membuat merinding di tribune ketika himne klub "Im Herzen von Europa" dinyanyikan tanpa iringan musik, tetapi insiden tersebut membuat ketua dewan direksi Axel Hellmann kesal.

"Siapa pun yang bertanya apakah pembangunan stadion baru perlu dipikirkan, atau apakah sekarang bukan waktu yang tepat, telah mendapat gambaran tentang apa yang terjadi ketika sebuah stadion memasuki dekade ketiganya," katanya di sela-sela pertandingan. Pandangannya disambut baik oleh ketua dewan pengawas sekaligus presiden klub, Mathias Beck.

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Akankah Eintracht Frankfurt menggeser BVB dan "Tembok Kuning"?

"Kami sepakat bahwa masa depan sepak bola, juga masa depan klub dan dengan demikian seluruh Eintracht, akan bergantung pada persoalan stadion," kata Beck kepada Sport Bild. "Jika kami tidak memikirkannya sekarang, kami mungkin akan melewatkan waktu yang tepat untuk mulai mendorong perkembangan yang diperlukan sejak dini."

Karena itu, menurut Sport Bild, SGE telah menugaskan biro arsitektur "AS+P Albert Speer + Partner GmbH" untuk melakukan studi kelayakan. Rencananya adalah membangun stadion baru berkapasitas 75.000 hingga 80.000 penonton, terutama dengan menambah jumlah tempat berdiri. Jumlahnya bahkan mungkin mencapai rekor. Tribune kandang direncanakan menampung hingga 25.000 penonton berdiri. Jika terwujud, "Tembok Kuning" milik BVB akan kehilangan statusnya sebagai tribune berdiri terbesar di Eropa (24.500).

Kapan pembangunan dapat dimulai bergantung pada pihak kota, dan prosesnya bisa jadi rumit. Sebab, selain stadion baru, di lokasi tersebut juga akan dibangun gedung multifungsi baru untuk acara seperti konser dan pertunjukan, serta hoki es dan bola basket.