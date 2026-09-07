Sebuah laporan media pada hari Senin ini mengungkap kabar mengenai Eric Garcia, pemain Barcelona, yang meninggalkan pertandingan melawan Valencia, kemarin Minggu, dalam kondisi cedera.

Garcia mengalami cedera setelah berbenturan dengan Rodri, dan bek tengah Barcelona itu tidak mampu melanjutkan permainan, sehingga staf teknis memutuskan untuk menggantinya dengan Jules Kounde.

Cedera tersebut mengingatkan kembali pada penderitaan Garcia sebelumnya dengan cedera hidung, setelah ia mengalami patah tulang pada musim lalu dan terpaksa menjalani beberapa pertandingan dengan mengenakan topeng untuk melindungi hidungnya.

Sementara itu, surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa para petinggi Barcelona merasa lega setelah pemeriksaan awal yang dijalani Garcia.

Meski awalnya diliputi rasa pesimis, Garcia ternyata tidak mengalami patah tulang hidung, bahkan pemain multiposisi berusia 25 tahun itu berlatih pada hari Senin ini di kota olahraga dengan mengenakan topeng, dan diperkirakan akan kembali melawan Levante pada Minggu mendatang, mengingat ia terkena sanksi larangan bermain pada pertandingan Liga Champions Eropa melawan Feyenoord.

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Eric Garcia, yang tampil sebagai starter dalam tiga dari empat pertandingan pertama Barcelona musim ini dengan mengungguli Kounde di posisi bek kanan, membenturkan kepalanya dengan Rodri saat terjadi tendangan sudut untuk tim Hansi Flick.

Bek asal Catalunya itu langsung meninggalkan lapangan, dan tampak jelas bahwa ia merasa terganggu.

Meskipun indikasi awal tidak menggembirakan, pemeriksaan medis menyingkirkan adanya cedera serius, sehingga memungkinkan pelatih asal Jerman itu untuk mengandalkan Eric Garcia pada pertandingan Barcelona melawan Levante Minggu mendatang.

Sang juara Piala Dunia itu akan mengenakan topeng pelindung untuk mencegah kerusakan tambahan, seperti yang ia lakukan musim lalu.

Faktanya, Garcia berlatih dengan mengenakannya pada hari Senin ini di kota olahraga.

Eric Garcia tidak akan tampil dalam pertandingan pembuka Barcelona di Liga Champions Eropa melawan Feyenoord di Stadion Camp Nou.

Pemain jebolan akademi Barcelona itu menerima kartu merah pada pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions Eropa melawan Atletico Madrid, setelah menjatuhkan Sorloth ketika ia berhadapan satu lawan satu dengan gawang di depan Juan Garcia.