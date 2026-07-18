Ajax akan menjalani pertandingan persahabatan keempatnya dalam rangka persiapan musim ini pada hari Sabtu. Tim asuhan pelatih Míchel akan berhadapan dengan Olympiakos dari Yunani di Kompleks Olahraga De Toekomst. Pertandingan ini tidak akan disiarkan di televisi, namun dapat disaksikan secara langsung dan gratis melalui saluran resmi klub asal Amsterdam tersebut.

Kick-off pertandingan Ajax melawan Olympiakos dijadwalkan pada Sabtu, 18 Juli pukul 15.30. Pertandingan persahabatan ini akan digelar tanpa penonton di Kompleks Olahraga De Toekomst, Amsterdam.

Para pendukung dapat menonton pertandingan ini secara langsung dan gratis melalui saluran resmi Ajax. Klub akan menyiarkan pertandingan ini melalui Aplikasi Ajax, situs web resmi, dan saluran YouTube. Ulasan prapertandingan dimulai pukul 15.30.

Para penggemar yang berada di luar Belanda juga dapat menyaksikan pertandingan ini secara langsung melalui saluran yang sama dalam banyak kasus. Hanya di Yunani, Siprus, Brasil, Rusia, dan Mesir, siaran langsung tidak tersedia karena masalah hak siar.

Ajax sedang menjalani fase terakhir persiapan menjelang musim baru. Tim asal Amsterdam ini sebelumnya telah memainkan tiga pertandingan persahabatan dan mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, serta satu kekalahan.

Hasil yang diraih sejauh ini adalah kekalahan 1-3 dari Panathinaikos, kemenangan 1-0 atas AEK Larnaca, dan hasil imbang 1-1 melawan VfL Bochum. Olympiakos akan menjadi lawan keempat dalam rangkaian persiapan ini pada hari Sabtu.

Ini merupakan ujian terakhir bagi Ajax sebelum pertandingan resmi pertama musim ini digelar. Kamis mendatang, Ajax akan bertandang ke markas FK Vojvodina di Serbia untuk leg pertama babak kualifikasi kedua Conference League.

Setelah pertandingan melawan klub papan atas Yunani tersebut, masih ada dua pertandingan persahabatan yang dijadwalkan. Ajax akan menjamu Burnley dari Inggris pada 26 Juli, kemudian menutup rangkaian persahabatan ini dengan pertandingan kandang melawan FC Volendam pada 2 Agustus.

Jadwal Ajax ke depan adalah sebagai berikut:

18 Juli, pukul 15.30: Ajax - Olympiakos (pertandingan persahabatan)

23 Juli, pukul 20.00: FK Vojvodina - Ajax (babak kualifikasi Conference League)

26 Juli, pukul 14.00: Ajax - Burnley (pertandingan persahabatan)

30 Juli, pukul 20.00: Ajax - FK Vojvodina (babak kualifikasi Conference League)

2 Agustus, pukul 14.30: Ajax - FC Volendam (pertandingan persahabatan)

Tonton pertandingan ini secara langsung di sini: