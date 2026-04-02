Ajax tidak diperkuat oleh Youri Regeer; Takehiro Tomiyasu dan dua pemain lainnya masih diragukan

Youri Regeer harus absen dalam laga antara Ajax dan mantan klubnya, FC Twente, akhir pekan ini. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Óscar García dalam pernyataan resmi mengenai cedera.

Sabtu malam, Ajax akan menjamu Tukkers di Johan Cruijff ArenA. Regeer, yang sudah absen dalam laga De Klassieker, belum bisa bermain saat itu.

Tiga pemain masih diragukan untuk pertandingan kandang melawan Twente. Keikutsertaan Takehiro Tomiyasu, Kian Fitz-Jim, dan Davy Klaassen masih belum pasti untuk saat ini.

Ko Itakura kemungkinan akan kembali ke Ajax. “Saya pikir dia lebih dekat untuk kembali daripada ketiga pemain lainnya,” kata García pada hari Kamis.

Itakura memainkan pertandingan terakhirnya untuk Ajax pada 24 Januari. Tim asal Amsterdam itu menang 2-0 atas FC Volendam pada hari itu.

Menurut García, Klaassen mengalami masalah pada lututnya. Tomiyasu dan Fitz-Jim belum sepenuhnya pulih setelah pertandingan melawan Feyenoord.

Hal itu sangat disayangkan terutama bagi Tomiyasu. Pemain baru asal Jepang yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin itu pun harus absen dalam periode pertandingan internasional penting bersama negara asalnya.