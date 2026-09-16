Ajax tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan di media Spanyol

Ajax menurut Mundo Deportivo semakin jelas memperlihatkan sentuhan tangan Míchel. Surat kabar olahraga asal Catalunya itu terkesan dengan perkembangan terkini di Amsterdam dan menilai tim tersebut bisa serius bersaing memperebutkan gelar liga.

“Ajax asuhan Míchel telah mencapai kecepatan jelajahnya,” tulis Mundo Deportivo pada Rabu. Menurut surat kabar itu, tim saat ini terlihat seolah sudah terbentuk selama bertahun-tahun, padahal Míchel baru beberapa bulan menggarap proyek barunya.

Analisis dari Spanyol itu mengikuti kemenangan meyakinkan atas Willem II (5-1). Ajax pada Selasa menguasai bola hingga tujuh puluh persen dan melepaskan total 33 percobaan tembakan. Meski tim Amsterdam itu sudah unggul 2-0 saat turun minum, mereka tetap secara tegas memburu gol tambahan pada babak kedua.

Mundo Deportivo juga menyoroti produktivitas Ajax dalam empat pertandingan liga terakhir. Tim itu mencetak empat gol melawan Telstar, satu gol melawan PSV, serta lima gol masing-masing ke gawang Fortuna Sittard dan Willem II.

Dalam rangkaian itu, Ajax hanya kalah dari PSV (1-3). Surat kabar tersebut menyimpulkan bahwa tim asuhan Míchel pantas mendapatkan hasil lebih baik dalam laga itu. Dalam tiga duel lainnya, mereka meraih sembilan poin dan mencetak empat belas gol. Bek Youri Baas juga secara khusus disorot berkat performa kuatnya di lini pertahanan Ajax.

Surat kabar Spanyol itu menegaskan bahwa jalan menuju gelar liga masih panjang dan juara bertahan PSV memiliki kualitas yang cukup untuk menjaga Ajax tetap di belakang mereka. Namun, Mundo Deportivo melihat kemiripan yang jelas dengan Girona asuhan Míchel: “Di Girona kami sudah melihat bahwa sebuah tim racikan Míchel, begitu hasil mulai sejalan dengan permainan bagus dan ‘kecepatan jelajah’ telah tercapai, praktis bisa menjadi tak terbendung.”