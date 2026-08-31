Ajax tampaknya akan menghadapi tantangan besar untuk mendatangkan Enzo Boyomo. Braulio Vázquez, direktur teknik Osasuna, mengonfirmasi bahwa sudah ada beberapa tawaran masuk untuk bek tengah berusia 24 tahun itu, tetapi menegaskan bahwa ia paling ingin mempertahankan pemain asal Kamerun tersebut di Pamplona.

Ajax sudah mengajukan pendekatan konkret untuk Boyomo, seperti sudah menjadi jelas pada Senin melalui berbagai media Spanyol. Menurut AS, klub Amsterdam itu kini melihat proposal untuk meminjam sang bek hingga sisa musim ini dengan opsi pembelian langsung ditolak oleh Osasuna.

"Kami bukan hanya menerima satu tawaran dari Ajax, tetapi juga dari klub lain," tegas direktur teknik Osasuna itu dalam konferensi pers mengenai minat terhadap Boyomo. "Enzo merepresentasikan nilai yang penting."

Menurut Vázquez, Osasuna nyaris tidak lagi bersedia membicarakan kepergian sang pemain sedekat ini dengan penutupan bursa transfer. "Dengan tersisa tiga puluh jam sebelum bursa ditutup, kami tidak akan mempertimbangkan tawaran itu, bahkan jika nilainya signifikan."

Dengan demikian, versi Osasuna tampaknya berbeda dari informasi yang dimuat AS. Surat kabar Spanyol itu melaporkan bahwa kepergian Boyomo masih bisa dibicarakan, asalkan Ajax datang dengan tawaran permanen dan menyiapkan sekitar 13 juta euro. Boyomo disebut memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro.

Vázquez menegaskan bahwa Osasuna tidak hanya melihat sisi finansial dari kemungkinan transfer. "Terlepas dari aspek ekonomi, kami merasa bahwa kami harus kembali melihat Enzo terbaik. Itulah mengapa klub seperti Ajax juga menginginkannya."

"Saya berharap dia bertahan, agar kami bisa memiliki skuad terbaik yang mungkin." Boyomo sejauh ini belum tampil di LaLiga musim ini: ia duduk di bangku cadangan pada dua pekan pertama.

Vázquez sebenarnya juga lebih suka jika bursa transfer sudah lama ditutup. "Saya seperti berteriak di padang pasir, tetapi bursa masih terbuka ketika pekan ketiga sudah berjalan... saya benar-benar tak habis pikir."