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Susunan pemain Ajax untuk De Klassieker melawan Feyenoord telah diumumkan. Pelatih Míchel Sánchez membuat sejumlah perubahan dari laga Liga Konferensi melawan FC Thun (4-0). Pertandingan di De Kuip dimulai Minggu siang pukul 14.30 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Míchel memutuskan mengistirahatkan sejumlah pemain andalan pada Kamis malam menjelang De Klassieker. Pelatih asal Spanyol itu membuat sembilan perubahan dibandingkan laga Eredivisie melawan ADO Den Haag, tetapi timnya tetap menang mudah atas wakil Swiss tersebut.

Kehilangan terbesar bagi Ajax adalah absennya Marc Ter Stegen. Kiper andal asal Jerman itu tidak fit dan tetap berada di Amsterdam. Maarten Paes menggantikannya di bawah mistar.

Thilo Kehrer, Dies Janse, dan Daley Blind memberi tempat kepada Lucas Rosa, Aaron Bouwman, dan Youri Baas. Owen Wijndal menjadi satu-satunya bek yang mempertahankan tempatnya sebagai starter dan akan menghadapi duel menarik dengan Anis Hadj Moussa di sisi kiri.

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Míchel juga membuat sejumlah perubahan di lini tengah. Sofyan Amrabat, yang bertugas menjaga keseimbangan tim, duduk di bangku cadangan karena Yves Bissouma menjadi starter. Pemain asal Mali itu tidak memenuhi syarat untuk tampil pada Kamis malam sehingga akan memulai laga di Rotterdam dalam kondisi bugar.

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Julian Brandt, yang kembali bermain setelah cedera saat menghadapi FC Thun pada Kamis, melengkapi lini tengah bersama kapten Davy Klaassen.

Lini depan Ajax mengalami perubahan total. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo, dan Abdellah Ouazane sama-sama keluar dari susunan starter, sementara Tolu Arokodare dan Oscar Gloukh kembali masuk ke tim.

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Steven Berghuis mendapat tempat sebagai starter di sisi kanan. Míchel menurunkan penyerang sayap kanan berpengalaman itu, yang mencetak gol indah pada Kamis. Ia lebih memilih Steven Berghuis meski Rayane Bounida mencetak dua gol melawan FC Thun.

Ajax menghadapi Feyenoord sebagai tim peringkat kedua Eredivisie, sementara lawannya menempati posisi kelima. Allard Lindhout akan memimpin pertandingan di De Kuip, sedangkan Jeroen Manschot bertugas sebagai VAR.

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Susunan pemain Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Bissouma, Brandt, Klaassen; Berghuis, Tolu, Gloukh.