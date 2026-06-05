Ajax tampaknya berhasil dan mendatangkan penyerang berbakat ke Amsterdam

Menurut surat kabar Irlandia The 42, Ajax dilaporkan telah mencapai tahap lanjut dalam negosiasi transfer striker Shamrock Rovers, Michael Noonan. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa pemain muda berusia 17 tahun itu telah menargetkan klub asal Amsterdam tersebut.

Noonan sebelumnya dikaitkan dengan TSG Hoffenheim, yang ingin membelinya dari klub Irlandia tersebut dengan harga dua juta euro.

Selama akhir pekan Bank Holiday, penyerang tersebut berada di Amsterdam, di mana ia mengunjungi De Toekomst. Noonan dilaporkan terkesan dengan rencana yang diajukan Ajax kepadanya serta fasilitas yang diperlihatkan kepadanya.

Menurut sumber, pembicaraan antara Ajax dan sang talenta sudah berada pada tahap lanjut. Hanya detail-detail terakhir yang masih perlu diselesaikan sebelum Noonan dapat secara resmi menyebut dirinya sebagai pemain Ajax.

Dia diperkirakan tidak akan langsung bergabung dengan tim utama Ajax. Pertama-tama, dia harus mengasah kemampuannya di Jong Ajax di Divisi Keuken Kampioen.

Noonan yang berusia tujuh belas tahun telah bermain dalam delapan belas pertandingan di Divisi Utama Irlandia musim ini, di mana ia mencetak tiga gol. Di Liga Konferensi, ia hanya bermain selama delapan puluh menit dan belum mencetak gol.

Pada 2024, saat berusia 16 tahun, ia melakukan debutnya melawan Bohemians. Noonan saat itu masuk sebagai pemain pengganti di masa injury time dalam pertandingan tandang yang dimenangkan dengan skor 1-3.