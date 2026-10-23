Ajax tak ingin mengontrak Zinchenko: "Mereka jauh lebih memilih..."

Ajax tidak berniat menawarkan kontrak baru kepada Oleksandr Zinchenko. Hal itu terungkap dari pernyataan Lentin Goodijk, pengamat Ajax dari Voetbal International.

Selasa pagi, muncul kabar bahwa Zinchenko akan berlatih bersama Ajax dalam waktu dekat untuk menjalani tahap akhir pemulihannya.

Pemain asal Ukraina itu mengalami cedera ligamen krusiatum pada laga keduanya bersama klub asal Amsterdam tersebut musim lalu. Sejak saat itu, ia belum bermain lagi untuk Ajax.

Kini ia telah kembali ke De Toekomst, tetapi Ajax tidak berencana menawarkan kontrak kepada pemain berusia 29 tahun itu. Klub merasa sudah memiliki cukup banyak bek kiri dalam skuadnya.

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Di posisi tersebut, Ajax sudah memiliki Caio Henrique, Owen Wijndal, Jofre Torrents dan, jika diperlukan, Youri Baas sebagai pilihan. Zinchenko tidak masuk dalam pilihan itu. Menurut Goodijk, Ajax juga tidak memiliki banyak ruang finansial pada musim dingin.

Dengan ruang yang tersedia, Ajax ingin memperkuat posisi lain. "Mereka jauh lebih ingin mendatangkan penyerang tengah atau pemain sayap. Ajax saat ini benar-benar kekurangan kedalaman di lini depan," pungkasnya.