Ajax akan menghadapi FC Midtjylland di Conference League bulan depan. Pertemuan itu akan menjadi laga spesial bagi kiper asal Noord-Holland, Nordin Bakker, yang sejak musim ini menjaga gawang klub papan atas Denmark tersebut dan juga hampir pasti akan bermain melawan tim Amsterdam itu.

Midtjylland harus mencari kiper kedua baru musim panas ini, setelah Jonas Lössl memutuskan mengakhiri kariernya. Klub asal Herning itu pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Bakker, yang didatangkan dari sc Heerenveen dan menandatangani kontrak tiga tahun di MCH Arena.

Seperti yang diperkirakan, Bakker memang belum tampil di Superliga Denmark, meski ia sudah lebih dulu menjalani debut di turnamen piala melawan Sundby BK, yang disingkirkan dengan skor 0-7. Kini, debut liga Bakker juga akan segera tiba.

Kiper utama Elías Ólafsson mengalami cedera ginjal pada fase akhir pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, melawan Odense BK. Kiper asal Islandia itu menuntaskan laga, tetapi belakangan operasi ternyata diperlukan. Ia diperkirakan akan absen berbulan-bulan.

"Saya berbicara dengan Elias setelah pertandingan dan saya tidak menyangka dia akan absen selama itu," kata Bakker yang berusia 28 tahun kepadamedia Denmark Bold. "Tiga hari setelah pertandingan saya sedang liburan di Belanda, dan di sana saya berbicara dengannya. Saat itu dia memberi tahu saya betapa serius cedera tersebut."

"Ini sulit bagi kami. Dia juga teman saya, tetapi sebagai kiper kedua sekarang tugas saya adalah menggantikannya sebaik mungkin," ujar Bakker, yang merasa dirinya mirip dengan Ólafsson. "Kami berdua sama-sama sangat kuat di udara saat situasi bola mati, dan saya pikir kami juga sama-sama bagus di garis gawang."

Pada 5 November, Midtjylland akan bermain di kandang melawan Ajax dan kemungkinan besar Bakker akan menjadi starter. "Saya benar-benar menantikannya. Saya kembali ke Belanda minggu lalu, dan keluarga serta teman-teman saya hanya membicarakan pertandingan itu."

"Saya tahu masih ada banyak pertandingan menarik lainnya sebelum itu, jadi saya harus fokus ke sana lebih dulu," kata Bakker, yang kemudian kembali ditanya soal Ajax. "Akan banyak anggota keluarga yang datang menonton. Tetapi saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bersabar."

"Fokus saya pertama-tama tertuju pada pertandingan berikutnya, melawan FC Copenhagen. Setelah itu baru kita lihat lagi," tutup pria asal Oostknollendam itu, yang selain pernah bermain untuk Heerenveen juga membela Almere City, FC Volendam, dan Beroe Stara Zagora dari Bulgaria.