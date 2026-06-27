Ajax segera menghapus pesan perpisahan Wout Weghorst dari internet: 'Kalian semua, pergilah dulu...'

Wout Weghorst telah mengucapkan selamat tinggal kepada klub asal Amsterdam tersebut melalui situs web resmi Ajax. Penyerang berusia 33 tahun ini mengenang masa-masa indahnya di Johan Cruijff ArenA dengan rasa syukur, namun ia merasa belum berhasil.

Pemain yang telah 53 kali membela tim nasional ini melihat mimpinya menjadi kenyataan dua tahun lalu. “Saat kami berkendara menuju Bandara Schiphol untuk liburan, kami melewati stadion itu. Aku lalu berkata kepada saudara-saudaraku: ‘Suatu hari nanti aku akan bermain sepak bola di sini’. Sejujurnya, aku berharap suatu hari nanti bisa bermain di sana sekali saja, bahkan tidak harus sebagai pemain Ajax. Jadi, sungguh luar biasa bisa mengalami hal ini. Setiap pertandingan di Johan Cruijff ArenA adalah sebuah perayaan.”

Ajax

Weghorst mengenang beberapa momen penting. “Kemenangan tandang melawan Feyenoord sangat indah. Saat kami kembali ke De Toekomst, tempat itu dipenuhi oleh para penggemar. Itu sungguh luar biasa.”

Kegagalan meraih gelar juara masih terasa menyakitkan bagi Weghorst. “Trofi itu, sebagai juara Belanda, pasti akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Kami sudah sangat dekat. Saya sangat berharap hasilnya berbeda. Saya sangat berterima kasih kepada Ajax. Namun, masa saya di sini tidak berjalan sesuai harapan. Untuk itu, kami seharusnya memenangkan trofi tersebut.”

Sebagai penutup, Weghorst menyampaikan pesan yang jelas kepada semua pihak yang iri pada sang juara rekor. “Ajax adalah klub terbesar di Belanda. Cobalah dulu kalian semua berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal itu.”

Yang menarik, Ajax telah menghapus artikel yang memuat kata perpisahan Weghorst tersebut dari situsnya setelah dipublikasikan. Alasannya tidak diketahui, namun Voetbalzone berhasil menyalin kutipan-kutipan tersebut tepat waktu.

Dengan kepindahan domestik ini, masa bakti Weghorst di Ajax pun berakhir. Dalam 65 pertandingan resmi, ia mencetak 20 gol dan 6 assist.