Ajax secara resmi mengumumkan kedatangan Marcos Leonardo dan memberikan kejelasan mengenai nilai transfernya

Marcos Leonardo secara resmi menjadi pemain Ajax. Hal itu diumumkan oleh klub asal Amsterdam tersebut melalui saluran resmi mereka. Pemain Brasil berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2031.

Leonardo bergabung dari klub Arab Saudi, Al-Hilal. Ajax menyebutkan nilai transfer sebesar 'sedikit di bawah 20 juta euro'. Menurut De Telegraaf, jumlahnya mencapai maksimal 19,7 juta euro.

“Saya sangat senang bisa berada di sini,” kata Leonardo, antara lain, di situs web klub barunya. “Ini terasa seperti pulang ke rumah. Ini adalah proyek yang ambisius dan saya sangat senang ketika mendapat tawaran serta kesempatan untuk bermain di Ajax. Hal itu membuat saya sangat bahagia.”

“Banyak pemain Brasil yang pernah bermain di sini dan mereka semua merasa bahagia di Ajax, sama seperti pemain-pemain top lainnya yang telah sukses di sini. Itulah mengapa saya percaya dan yakin bahwa saya akan sangat bahagia mengenakan seragam Ajax.”

“Kami akan membawa banyak kebahagiaan bagi para pendukung dan semoga kami bisa menjadi juara. Insya Allah, hal-hal indah akan terjadi. Saya sangat senang berada di sini dan berharap bisa membawa banyak kebahagiaan bagi para penggemar.”

Jordi Cruijff juga merasa senang dengan kedatangan Leonardo. “Kami sudah lama terkesan dengan Marcos dan karenanya sangat senang dia kini telah menandatangani kontrak di sini. Meskipun usianya masih muda, dia sudah memiliki banyak pengalaman; dia telah tampil dalam lebih dari 250 pertandingan resmi sebagai pemain profesional dan mencetak lebih dari 100 gol di dalamnya. Tugas utamanya di sini adalah mencetak gol, dan kami sangat yakin dia mampu melakukannya,” kata direktur teknis tersebut.

Ajax sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan Al-Hilal dan Leonardo mengenai transfer ini. Namun, prosesi perkenalan sedikit tertunda karena pemain asal Brasil tersebut masih memerlukan stempel untuk mengajukan izin tinggalnya. Kini, proses tersebut telah berhasil diselesaikan.

Leonardo pindah dari Santos ke Benfica pada awal 2024, kemudian Al-Hilal membelinya beberapa bulan kemudian dengan nilai sekitar empat puluh juta euro.

Penyerang ini memiliki catatan statistik yang sangat mengesankan. Sejak bergabung dengan Al-Hilal, ia telah tampil dalam 82 pertandingan resmi dan mencetak 48 gol. Dengan demikian, ia tumbuh menjadi salah satu penyerang paling produktif di klub papan atas Arab Saudi tersebut.