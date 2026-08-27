Viktor Tsygankov resmi menjadi pemain Ajax. Klub Amsterdam itu mengumumkan pada Kamis siang melalui kanal resmi bahwa pemain Ukraina berusia 28 tahun tersebut menandatangani kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2029. Di Amsterdam, Tsygankov akan bermain dengan nomor punggung 11, yang diambil alihnya dari Mika Godts yang hengkang ke Paris Saint-Germain.

“Bagus rasanya Viktor telah membubuhkan tanda tangannya bersama kami,” kata Jordi Cruijff, direktur teknis Ajax. “Dengan kedatangannya, kami mendapatkan pemain berpengalaman yang langsung memperkuat skuad.”

“Selain itu, dia sudah mengenal cara bermain yang kami inginkan. Kami sedang berupaya agar dia bisa secepat mungkin didaftarkan untuk bermain.”

Ajax sebelumnya sudah mencapai kesepakatan secara garis besar dengan Girona mengenai transfer pemain sayap tersebut, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan pelatih Míchel Sánchez. Klub Spanyol itu kabarnya menerima sedikit kurang dari lima juta euro untuk transfer ini dan tetap mempertahankan sebagian hak transfernya.

Tsygankov bisa bermain di kedua sisi lini depan. Pertanyaannya adalah apakah dia sudah bisa melakoni debut akhir pekan ini melawan Telstar. Jika tidak, laga perdananya akan datang sepekan kemudian melawan PSV, yang beberapa tahun lalu ingin merekrut sang penyerang.

Bagi Girona, penjualan Tsygankov sangat penting. Klub yang terdegradasi itu ingin mencoret winger kanan tersebut dari daftar gaji. Selain itu, awal bulan ini sang penyerang dan klubnya juga sempat berselisih.

Tsygankov menolak bermain untuk Girona dan membagikan chat pribadi melalui Instagram untuk memaksakan transfer, setelah itu klub Spanyol tersebut memulai prosedur hukum. Kini, kebersamaannya di Spanyol akhirnya benar-benar berakhir, setelah 119 pertandingan resmi, 20 gol, dan 23 assist.