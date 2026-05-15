Ajax, PSV, dan Feyenoord bersaing untuk mendapatkan bintang LaLiga yang harganya selangit

Ajax, PSV, dan Feyenoord tertarik pada Álvaro Rodríguez, demikian dilaporkan FR12.nl dan Mounir Boualin pada hari Jumat. Rodríguez merupakan produk akademi Real Madrid dan saat ini sedang mencuri perhatian bersama Elche CF.

Menurut FR12, Feyenoord memandang Rodríguez sebagai pengganti ideal bagi Ayase Ueda. Top skor VriendenLoterij Eredivisie tersebut memang sedang menuju pintu keluar di Feyenoord.

Media yang sama juga melaporkan bahwa Ajax juga memantau perkembangan seputar striker berusia 21 tahun tersebut. Kontrak Wout Weghorst akan berakhir dan kemungkinan besar Kasper Dolberg juga akan hengkang musim panas ini.

Boualin kemudian melaporkan pada Jumat pagi bahwa PSV juga tertarik untuk mendatangkan pemain asal Uruguay tersebut. Ia mengetahui bahwa Elche meminta biaya antara lima belas hingga dua puluh juta euro untuk penyerang tersebut.

PSV diperkirakan akan meraup puluhan juta euro dari penjualan Ricardo Pepi musim panas ini dan berencana untuk mempercepat pencarian penggantinya.

Rodríguez telah bermain dalam 32 pertandingan liga untuk Elche musim ini. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak enam gol dan memberikan lima assist.