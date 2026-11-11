Ajax Minta Nominal Selangit Ini dari Barcelona untuk Youri Baas

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Ajax tidak berniat melepas Youri Baas pada musim dingin ini, demikian dilaporkan DIARIO SPORT. Surat kabar Spanyol itu menyebut Ajax meminta lebih dari 30 juta euro untuk bek tengah tersebut.

Beberapa pekan lalu, SPORT mengungkapkan bahwa Barça mengincar Baas dalam pencarian bek tengah baru.

Klub itu tertarik pada kemampuannya mengolah bola dan menilai kepekaannya dalam memilih posisi juga sangat baik. Barcelona pun menganggap kemampuan Baas bermain sebagai bek kiri sebagai keuntungan besar.

Namun, Ajax tidak berniat menjualnya. Menurut SPORT, Ajax meminta "dua kali lipat dari nilai pasarnya", yang diperkirakan sebesar 16 juta euro menurut Transfermarkt.

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Seusai laga Conference League melawan FC Midtjylland, Baas berbicara tentang kabar ketertarikan Barcelona. "Saya tidak tahu dari mana rumor itu berasal, tetapi tentu saja itu menyenangkan."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 08.30 HAA

Dalam pertandingan-pertandingan terakhir Ajax, yakni kemenangan 1-6 atas Midtjylland dan hasil imbang 2-2 melawan FC Twente, Baas bermain sebagai gelandang bertahan karena Sofyan Amrabat mengalami cedera pangkal paha.

Ajax merekrut pemain berkaki kiri itu dari akademi Excelsior pada 2018. Tiga musim lalu, ia bermain untuk NEC dengan status pinjaman.