Ajax merekrut pemain berbakat asal Spanyol dan memberinya kontrak berjangka panjang

Ajax telah mencapai kesepakatan dengan Atlético Madrid terkait kedatangan Jano Monserrate, demikian diumumkan klub asal Amsterdam tersebut pada hari Selasa. Gelandang yang baru berusia 20 tahun ini menandatangani kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2030. Tidak ada pernyataan yang dikeluarkan mengenai nilai transfernya.

Monserrate langsung bergabung dengan tim U-23 Ajax. Pemain baru ini adalah seorang gelandang serang yang sebelumnya pernah membela timnas Spanyol U-19. Kedatangannya ke Ajax sudah menjadi perbincangan selama beberapa hari terakhir.

Pemain Ajax yang baru ini tampil mengesankan di akademi muda Atlético dan melakukan debutnya di tim utama pada Januari tahun ini. Pelatih Diego Simeone memberinya kesempatan bermain dalam pertandingan melawan Levante.

“Sungguh luar biasa bahwa sekarang saya menjadi pemain Ajax,” kata Monserrate dengan gembira dalam wawancara dengan Ajax TV. “Ini adalah sesuatu yang sudah lama saya impikan. Ajax adalah klub bersejarah, yang sering diceritakan oleh orang tua saya.”

“Mereka juga selalu membicarakan Johan Cruijff. Seorang pesepakbola legendaris. Segala hal tentang Ajax sangat menarik bagi saya. Gaya bermainnya, dan cara mereka memberikan kesempatan kepada para talenta. Karena itu, saya merasa telah membuat pilihan yang tepat,” ujar pemain baru musim panas ini dengan penuh kegembiraan.

Monserrate diduga merupakan pemain yang direkomendasikan oleh direktur teknis Jordi Cruijff. Pejabat klub tersebut memiliki jaringan yang kuat di Spanyol, tempat ia dibesarkan dan kemudian bekerja selama bertahun-tahun.

Belum diketahui secara pasti berapa tepatnya jumlah yang dibayarkan Ajax kepada Madrid untuk jasa sang pengatur serangan ini. Ia merupakan rekrutan musim panas ketiga Cruijff, setelah Fouad Zahouani dan Caio Henrique.