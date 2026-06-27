Ajax telah menawarkan kontrak profesional pertamanya kepada Nafairon Landvreugd. Penyerang berbakat ini telah menandatangani kontrak yang berlaku hingga pertengahan 2029, demikian diumumkan klub melalui saluran resminya.

Tahun lalu, Landvreugd sempat terlihat akan meninggalkan Ajax, karena Feyenoord, PSV, dan AZ menunjukkan minat pada pemain sayap tersebut, namun pada akhirnya ia memilih untuk tetap bertahan lebih lama di Ajax.

Tiga minggu lalu, Landvreugd genap berusia delapan belas tahun dan menandatangani kontrak profesional pertamanya di Amsterdam. Direktur sepak bola Marijn Beuker sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini.

“Nafairon adalah tipe pemain yang membuat penonton datang ke stadion. Seorang penyerang cepat dengan kreativitas dan gaya bermain yang menawan. Ia mampu mengelabui lawan dan mencetak gol atau memberikan assist.”

“Kami berharap ia dapat melanjutkan perkembangan positifnya menuju sepak bola profesional. Setidaknya, kami yakin Nafairon memiliki masa depan yang cerah bersama Ajax,” ujarnya dalam pernyataan di situs web klub.

Landvreugd adalah keponakan dari Givairo Read, yang bermain sebagai bek kanan di Feyenoord.

“Keponakan saya bermain di Ajax, namanya Nafairon Landvreugd. Dia luar biasa hebat,” kata pemain berbakat Feyenoord itu tahun lalu kepada Matchday. “Saat berhadapan satu lawan satu dengan bola, kemampuannya luar biasa. Saya tentu bangga padanya. Dia bisa melewati empat pemain sekaligus.”

Read jelas terkesan dengan keponakannya. “Saya sering melihatnya. Kami banyak berbicara tentang sepak bola dan saya benar-benar melihat bahwa dia memiliki sesuatu yang istimewa. Kemampuannya mengolah bola, hal seperti itu jarang terlihat pada usia segitu.”