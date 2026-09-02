Ajax mengumumkan dua rekrutan baru dalam waktu seperempat jam

Thilo Kehrer adalah pemain Ajax, demikian diumumkan klub Amsterdam itu melalui saluran resmi. Bek berusia 29 tahun itu dipinjam dari AS Monaco hingga akhir musim. Kedatangan Gerónimo Spina (21), yang terutama akan bermain untuk Jong Ajax, juga kini telah diumumkan secara resmi.

“Thilo adalah pemain yang sangat profesional dan bagus, yang membawa banyak pengalaman,” kata direktur teknik Jordi Cruijff di situs resmi Ajax. “Dia memiliki mentalitas yang kuat dan terbiasa dengan tekanan untuk berprestasi di level tertinggi.”

“Kehadirannya juga menciptakan persaingan yang sehat di lini pertahanan, sesuatu yang esensial untuk keseimbangan dan intensitas dalam skuad.”

Kehrer, yang akan mengenakan nomor punggung 6 di Ajax, akan memperkuat lini belakang Ajax. Kabarnya, biaya peminjaman yang harus dibayarkan Ajax mencapai dua juta euro dan tidak ada opsi pembelian yang disepakati.

Kehrer bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun di posisi bek kanan, dan juga membawa pengalaman yang dibutuhkan. Pemain Jerman itu menimba ilmu di akademi VfB Stuttgart dan Schalke 04, lalu mendapatkan transfer ke Paris Saint-Germain.

Pada 2022, Kehrer pindah ke West Ham United, sebelum dua tahun kemudian lebih dulu bergabung dengan Monaco dengan status pinjaman. Klub Prancis itu kemudian merekrutnya secara permanen. Sepanjang kariernya, Kehrer juga tampil 28 kali untuk tim nasional Jerman.

Gerónimo Spina

Jadi, kedatangan Spina kini juga sudah resmi. Bek berusia 21 tahun itu meneken kontrak di Johan Cruijff ArenA hingga pertengahan 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. “Spina langsung bergabung dengan skuad Jong Ajax,” tulis Ajax.

Belum lama ini, De Telegraaf sudah melaporkan bahwa Ajax tidak perlu membayar biaya transfer kepada Atlético untuk Spina. Klub Spanyol itu tetap bisa menerima uang jika sang bek memenuhi syarat tertentu yang berbasis performa. Seberapa besar bonus tersebut bisa bertambah, tidak diketahui.