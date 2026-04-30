'Ajax mengisyaratkan kedatangan pemain yang dilepas FC Barcelona'

Ajax mencium peluang untuk merekrut Roony Bardghji, setidaknya demikian dilaporkan oleh media Catalan SPORT. Pemain sayap kanan berusia 20 tahun dari FC Barcelona itu sedang mempertimbangkan untuk hengkang, dan klub asal Amsterdam tersebut termasuk di antara klub-klub yang tertarik, meskipun persaingannya cukup ketat.

Bardghji didatangkan dari FC Kopenhagen musim panas lalu, namun tidak puas dengan waktu bermainnya di musim pertamanya di Camp Nou. Meskipun ia bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak di fase akhir musim, prospeknya tetap menjadi bahan perdebatan.

Di Ajax, situasi ini dipantau dengan cermat. Klub melihat Bardghji sebagai pemain yang sesuai dengan profil pemain sayap muda dan kreatif yang memiliki potensi untuk berkembang.

Namun, persaingan sangat ketat, karena Inter dan Juventus juga telah menunjukkan minat. Selain itu, AS Monaco, FC Porto, dan VfB Stuttgart juga memantau perkembangan ini dengan cermat. Di Spanyol, Real Betis dianggap sebagai opsi utama.

Sementara itu, Barcelona menghadapi situasi yang rumit. Klub ini yakin dengan kualitas Bardghji dan melihatnya sebagai pemain masa depan. Di sisi lain, diakui bahwa masa peminjaman dapat mempercepat perkembangannya.

Penjualan permanen menjadi isu sensitif di Catalonia. Hanya jika sang pemain sendiri mendesak untuk hengkang, Barcelona bersedia bekerja sama dalam skenario tersebut. Namun, skema dengan opsi pembelian kembali sedang dipertimbangkan untuk tetap mengontrol masa depannya.

Cedera hamstring Lamine Yamal juga berperan dalam pertimbangan ini. Karena masalah fisiknya, Bardghji berpotensi mendapatkan lebih banyak waktu bermain di pertandingan-pertandingan terakhir musim ini.

Saat ini, pemain yang telah tiga kali membela timnas Swedia ini telah tampil dalam 25 pertandingan di tim utama Barça, enam di antaranya sebagai pemain inti. Ia telah mencetak dua gol dan empat assist.