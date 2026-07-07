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Mario StroeykensImago
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

'Ajax mengincar pemain yang dulu dikenal sebagai talenta luar biasa'

Transfers
Ajax

Ajax tertarik pada Mario Stroeykens, demikian dilaporkan oleh Nicolo Schira. Pemain berbakat berusia 21 tahun dari RSC Anderlecht ini diizinkan hengkang dari klub tersebut.

Stroeykens adalah gelandang serang yang juga bisa bermain sebagai penyerang. Pemain timnas junior Belgia ini berasal dari akademi Anderlecht dan telah tampil dalam lebih dari 150 pertandingan di tim utama.

Pada masa jayanya, nilai pasar Stroeykens mencapai 14 juta euro. Kini, menurut Transfermarkt, nilainya hanya 4,5 juta euro. Dalam beberapa tahun terakhir, ia sering mengalami cedera.

Musim lalu, Stroeykens sering mengalami cedera otot. Akibatnya, ia hanya tampil dalam dua puluh pertandingan untuk Anderlecht. Ia hanya mencetak satu gol.

Selain Ajax, klub Italia Parma juga tertarik pada gelandang tersebut. Tampaknya pemain ini akan hengkang dari klub Belgia tersebut bagaimanapun juga.

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Ajax
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AEK Larnaca
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Stroeykens telah bermain sebanyak 162 kali untuk klub asal Brussel tersebut. Dalam penampilannya itu, ia berhasil mencetak tujuh belas gol dan memberikan enam belas assist.

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