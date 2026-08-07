Mauro Couto (Sporting Portugal) diminati lima klub, termasuk Ajax. Demikian dilaporkan Foot Mercato dari Prancis.

Couto yang berusia 20 tahun adalah seorang winger kanan, yang sejauh ini terutama memainkan laga-laganya di tim kedua Sporting.

Menurut Transfermarkt, Couto bernilai sekitar 1,5 juta euro. Kontraknya di Lisbon masih berlaku satu tahun lagi.

Ajax bukan satu-satunya klub yang tertarik, karena RC Strasbourg, OGC Nice, Stade Brest, dan Eintracht Frankfurt juga mengikuti perkembangan seputar Couto dengan saksama.

Pada awalnya, Couto tampak sebagai tambahan kekuatan langsung untuk Jong Ajax. Di Sporting, ia hanya bermain beberapa pertandingan di tim utama.

Couto adalah pemain timnas junior Portugal. Sporting merekrutnya tiga tahun lalu dari FC Paços de Ferreira.