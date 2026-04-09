Ajax mengejutkan dengan pengumuman mendadak mengenai masa depan Jorthy Mokio

Jorthy Mokio akan memperpanjang kontraknya bersama Ajax, demikian dilaporkan Ajax secara mendadak melalui saluran resminya. Gelandang tersebut telah diyakinkan melalui pembicaraan dengan Jordi Cruijff.

Sudah lama terlihat bahwa Mokio akan hengkang dari Ajax. Pemain asal Belgia ini diminati oleh banyak klub di luar negeri, termasuk Manchester United.

Mokio memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Ajax harus menjualnya musim panas ini agar masih mendapat keuntungan darinya. Kini

hal itu tidak lagi diperlukan. Pemain Belgia berusia 18 tahun ini akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Johan Cruijff ArenA.

Mokio dan rombongannya telah diyakinkan melalui pembicaraan pribadi dengan direktur teknis baru, Cruijff. Gelandang ini yakin bahwa tetap di Ajax adalah yang terbaik untuk perkembangannya.

Ajax merekrut Mokio secara gratis dari KAA Gent pada musim dingin 2024. Pemain internasional Belgia ini saat itu memilih Ajax dalam persaingan transfer dengan PSV.

Musim ini, Mokio tampil dalam 21 pertandingan VriendenLoterij Eredivisie untuk tim asal Amsterdam tersebut. Ia mencetak dua gol dan memberikan satu assist. Salah satu dari dua gol tersebut dicetaknya dalam laga Klassieker di Johan Cruijff ArenA (2-0).



