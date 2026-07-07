Ajax menerima tawaran resmi dan dapat menjual pemain berikutnya setelah Sean Steur

Trabzonspor telah mengajukan tawaran resmi kepada Ajax untuk Ahmetcan Kaplan. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis transfer Yagiz Sabuncuoglu.

Kontrak Kaplan di Amsterdam masih berlaku hingga pertengahan 2027, sehingga Jordi Cruijff harus menjualnya musim panas ini jika ingin mendapatkan keuntungan dari sang bek. Besaran tawaran yang diajukan Trabzonspor belum diketahui.

Musim lalu, Kaplan sudah dipinjamkan ke NEC, yang sebenarnya juga tertarik agar sang bek bertahan lebih lama. Sebuah proposal untuk pembelian permanen telah diajukan ke Ajax, namun tawaran tersebut tidak memenuhi harga yang diminta. Akibatnya, NEC mundur dari negosiasi.

Trabzonspor, yang pada tahun 2022 menjual Kaplan ke Ajax dengan harga tak kurang dari 9,5 juta euro, tampaknya ingin melanjutkan negosiasi. Meskipun belum ada kesepakatan yang tercapai, biaya transfer sekitar 4 juta euro kini tampaknya menjadi perkiraan yang masuk akal. Sebelumnya, dilaporkan bahwa gaji Kaplan bisa menjadi masalah.

Tiba-tiba saja terjadi banyak pergerakan di sekitar Ajax di bursa transfer, setelah sebelumnya pada hari yang sama penjualan Sean Steur telah diumumkan. Algemeen Dagblad menyebutkan adanya transfer senilai 27 juta euro ke Newcastle United, yang hampir selesai diselesaikan.

Dana yang diperoleh Ajax dari penjualan para pemain ini dapat diinvestasikan kembali oleh Cruijff untuk memperkuat skuad musim depan. Kedatangan Marc-André ter Stegen harus segera diselesaikan, begitu pula dengan Daley Blind.

Selain itu, klub tampaknya masih menyimpan sedikit harapan akan kedatangan Dani Ceballos. Real Betis memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan gelandang tersebut, yang kini mulai tidak sabar karena kesepakatan belum juga tercapai.