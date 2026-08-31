Ajax menerima biaya peminjaman ini untuk Youri Regeer

Transfer Youri Regeer ke Werder Bremen nyaris rampung. Gelandang 23 tahun itu telah lolos tes medis pada Senin siang dan menandatangani kontrak dengan klub Jerman tersebut, lapor Johan Inan dari Algemeen Dagblad di X.

Ajax menurut sang reporter akan segera mengumumkan secara resmi kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian tersebut. Kini juga sudah diketahui berapa jumlah yang langsung diterima klub Amsterdam itu: Werder Bremen menurut Inan membayar "biaya pinjaman kecil" sebesar 200.000 euro.

Pada Minggu, sudah terungkap bahwa Ajax dan Werder Bremen telah mencapai kesepakatan final mengenai kepindahan sementara Regeer. Klub Jerman itu juga akan menanggung seluruh gaji sang gelandang selama masa peminjaman, seperti yang sebelumnya dilaporkan De Telegraaf.

Werder Bremen juga menyepakati opsi pembelian senilai lima juta euro. Jika klub Bundesliga itu memutuskan untuk mengaktifkan opsi tersebut, Regeer pada akhirnya masih bisa menghasilkan pemasukan yang signifikan bagi Ajax.

Ajax memulangkan Regeer dari FC Twente pada Januari 2025 dengan biaya 4,5 juta euro. Tak lama setelah kembali, produk akademi klub Amsterdam itu mengalami cedera, yang membuat periode keduanya di Johan Cruijff ArenA tak pernah benar-benar berjalan.

Di Ajax, Regeer kerap dimainkan sebagai gelandang bertahan dan mendapat banyak menit bermain di bawah Fred Grim dan Oscar Garcia. Di bawah Míchel Sánchez, ia juga awalnya bermain di posisi itu, tetapi tidak mampu cukup meyakinkan.

Kedatangan Sofyan Amrabat makin mengurangi prospek Regeer. Jordi Cruijff menurut De Telegraaf sebenarnya lebih ingin menjualnya secara permanen, tetapi peminjaman dengan opsi pembelian pada akhirnya menjadi opsi maksimal yang bisa dicapai.

Regeer masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029 dan sejauh ini telah mencatatkan 57 pertandingan resmi untuk tim utama, dengan dua gol dan lima assist.