Ajax mencapai kesepakatan dengan Yves Bissouma, yang sudah berada di Amsterdam

Yves Bissouma berada di Amsterdam dan sedang menjalani tes medis di Ajax, demikian dilaporkan Mike Verweij atas nama De Telegraaf. Gelandang itu akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027, dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Sebelumnya pada musim panas ini, sebuah media Afrika sudah melaporkan minat Ajax dari Amsterdam terhadap Bissouma, tetapi Ajax tidak pernah menindaklanjutinya. Kini, dua pekan setelah tenggat waktu, dia masih belum memiliki klub baru dan Ajax tetap ingin mencoba mendatangkannya.

Gelandang bertahan itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Tottenham Hotspur, klub yang dibelanya dalam 111 pertandingan. Empat tahun lalu, klub tersebut merekrutnya dari Brighton & Hove Albion dengan nilai 30 juta euro.

Spurs memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya karena pada Agustus 2024 dia membagikan video di Snapchat yang memperlihatkan dirinya menghirup gas tertawa dari balon. Tottenham Hotspur kemudian menskors gelandang itu untuk pertandingan melawan Leicester City, setelah itu Bissouma menyampaikan permintaan maaf dan menyebutnya sebagai “kekurangan penilaian yang serius”. Ajax kini ingin memberinya kesempatan kedua.

Ajax sudah mendatangkan banyak pemain ke Johan Cruijff ArenA pada musim panas ini. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents, dan Julian Brandt direkrut dengan status bebas transfer. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen, dan Simon Adingra dipinjam, sementara Ajax membayar biaya transfer untuk Viktor Tsygankov (3 juta), Ciao Henrique (10 juta), dan Marcos Leonardo (20 juta).



