Ajax mencapai kesepakatan dengan Tsygankov: ini nilai transfer untuk sang penyerang

Ajax telah mencapai kesepakatan lisan dengan Viktor Tsygankov, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Rabu. Penyerang sayap asal Ukraina berusia 28 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di Amsterdam.

Tsygankov masih harus menuntaskan beberapa hal dengan Girona. Saat ini para pengacara, agen, dan kedua klub sedang mengerjakan dokumen terkait kontrak yang berlaku hingga pertengahan 2029.

Ajax sebelumnya juga sudah mencapai kesepakatan secara garis besar dengan Girona mengenai transfer pemain sayap tersebut, yang sebelumnya bekerja sama dengan pelatih Míchel. Klub Spanyol itu akan menerima sedikit kurang dari lima juta euro untuk transfer tersebut dan tetap mempertahankan sebagian hak transfer.

Media Ukraina, TaToTake, pekan ini menyebut nominal antara 3 hingga 3,5 juta euro. Cadena SER menyebut nilai transfer 4,5 juta euro untuk rekrutan Ajax itu.

TaToTake juga melaporkan bahwa Tsygankov ingin memaksakan adanya persentase penjualan kembali untuk Dinamo Kiev dalam transfernya ke Ajax.

Hal itu karena klub Ukraina tersebut kehilangan persentase penjualan kembali dari transfer senilai 3,5 juta euro dari Girona ke Ajax. Dalam kesepakatan antara Girona dan Kiev, persentase penjualan kembali itu memang hanya berlaku untuk nilai lima juta euro atau lebih.

Tsygankov bisa bermain di kedua sisi lini depan. Masih harus dilihat apakah dia sudah bisa melakoni debut akhir pekan ini melawan Telstar. Jika tidak, penampilan pertamanya akan datang sepekan kemudian melawan PSV, yang beberapa tahun lalu ingin merekrut penyerang tersebut.

"Dia pemain yang sangat bagus dengan etos kerja yang luar biasa. Dia bisa menjadi tambahan yang sangat besar bagi kami sebagai tim. Dia akan mudah dipasang dan sangat bagus dalam menuntaskan peluang. Dia juga pemain yang kuat dengan kemampuan menusuk ke depan yang besar," kata Míchel pada Rabu dalam sebuah sesi pers.