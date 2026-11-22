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Ajax meraih kemenangan mudah di Eredivisie pada Minggu sore. Di Johan Cruijff ArenA, mereka mengalahkan ADO Den Haag dengan mudah, 3-0. Hasil itu membawa tim asuhan Míchel Sánchez kembali ke posisi kedua, terpaut satu poin dari PSV.

Ada satu nama yang sangat mengejutkan dalam susunan pemain inti Ajax. Maarten Paes menjaga gawang menggantikan Marc ter Stegen. "Marc mengalami beberapa masalah pekan ini karena ia kembali dari jeda internasional dengan keluhan. Ia hanya mengikuti satu sesi latihan dan saat itu merasa kondisinya belum seratus persen," jelas pelatih asal Spanyol tersebut kepada ESPN sebelum pertandingan.

Tak butuh waktu lama untuk melihat bahwa anak-anak asuh Míchel akan menjalani sore yang mudah. ADO lebih banyak mundur dan berharap bisa bertahan selama mungkin, tetapi rencana itu sudah harus dibuang setelah tiga menit.

Melalui serangan cepat yang diawali Oscar Gloukh, bola sampai di kaki Klaassen. Pemain berjuluk 'Mister 1-0' itu langsung menuntaskannya dengan meyakinkan untuk membawa Ajax unggul 1-0. Gol tersebut menjadi pukulan bagi Maurice Steijn, yang justru kembali melatih di Eredivisie saat menghadapi Ajax.

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Belum genap 15 menit, Ajax berhasil menggandakan keunggulan. Bola mengalir melalui Tolu Arokodare dan Klaassen ke arah Jorthy Mokio yang sedang berlari, membuatnya tiba-tiba berhadapan langsung dengan gawang. Gelandang itu tidak ragu dan dengan cermat mengarahkan bola ke sudut kanan bawah: 2-0.

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ADO terlalu mudah kebobolan, dan situasinya makin sulit ketika Matteo Waem diusir dengan kartu merah. Bek itu melakukan pelanggaran ringan terhadap Tolu yang sudah lolos, lalu Tolu dengan mudah menjatuhkan diri ke rumput. Ini menyakitkan bagi ADO, terlebih karena tak lama sebelumnya gol mereka dianulir akibat offside.

Sebelum turun minum, Ajax sudah memastikan hasil pertandingan. Klaassen paling sigap menyambut umpan silang Lucas Rosa dan mengarahkan bola melewati kiper Kilian Nikiema yang tampak kurang beruntung: 3-0.

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Tidak banyak yang terjadi di Amsterdam pada babak kedua. Tiga poin sudah berada dalam genggaman Ajax sehingga pertandingan lebih menyerupai laga uji coba. Tolu, Yves Bissouma, dan pemain pengganti Steven Berghuis masih mendapatkan sejumlah peluang kecil. Nama terakhir membentur sisi luar tiang gawang.

Namun, kemenangan Ajax mendapat noda menjelang akhir pertandingan ketika Mokio berbenturan keras dengan Sekou Sylla. Pemain muda Belgia itu terkena benturan keras dari lawannya dan meninggalkan lapangan sambil menahan sakit dan dibantu berjalan . Tidak ada lagi yang terjadi dalam sepuluh menit berikutnya. Ini menjadi laga comeback yang mengecewakan bagi Steijn bersama ADO, tetapi sore yang sukses bagi Ajax, yang kembali menempati posisi kedua di Eredivisie.