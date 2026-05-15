Ajax mempertimbangkan Marc-André ter Stegen dan pemain yang telah 11 kali membela timnas Belanda

Ajax akan mendatangkan kiper baru pada musim panas mendatang. Jordi Cruijff mengincar kiper berpengalaman dan mempertimbangkan dua nama besar, demikian dilaporkan Voetbal International.

Dalam beberapa tahun terakhir, posisi penjaga gawang menjadi masalah bagi klub asal Amsterdam ini. Pada musim ini saja, sudah ada tiga ‘penjaga gawang utama’ yang berbeda yang bertugas di bawah mistar gawang, yaitu Remko Pasveer, Vitezslav Jaros, dan Maarten Paes.

Cruijff ingin akhirnya menciptakan stabilitas di posisi tersebut dan akan berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer mendatang. VI menyebut nama Marc-André Ter Stegen sebagai salah satu kandidat.

Pemain internasional Jerman ini terpinggirkan di FC Barcelona dan dipinjamkan ke Girona FC pada musim dingin. Untuk klub tersebut, ia hampir tidak pernah bermain karena cedera otot paha.

Kontrak kiper berusia 34 tahun ini berlaku hingga pertengahan 2028. Menurut Transfermarkt, nilainya masih mencapai empat juta euro.

Selain Ter Stegen, VI juga menyebut nama Mark Flekken. Kiper yang telah 11 kali membela timnas Belanda ini merupakan kiper utama Bayer Leverkusen dan bernilai 12 juta euro.