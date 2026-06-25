'Ajax membuat kejutan dan merekrut Ter Stegen dari FC Barcelona'

Ajax hampir pasti akan mendatangkan Marc-André ter Stegen. Media Spanyol AS melaporkan pada Kamis bahwa direktur teknis Jordi Cruijff telah mencapai kesepakatan dengan FC Barcelona mengenai kontrak peminjaman untuk kiper asal Jerman tersebut.

Menurut Voetbal International, kesepakatan peminjaman adalah opsi terbaik yang bisa diraih Ajax, yang telah mempertimbangkan beberapa opsi lain. Dalam skenario tersebut, Ter Stegen akan kembali ke Spanyol setelah satu tahun di Amsterdam, di mana kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Ter Stegen (34) telah bertahun-tahun berjuang melawan cedera yang berkepanjangan. Ia bahkan absen sepanjang paruh pertama musim lalu akibat cedera punggung. Kiper berpengalaman ini memilih untuk dipinjamkan ke Girona pada Januari, namun petualangannya itu terbatas hanya pada dua pertandingan karena cedera otot paha belakang.

Kemungkinan besar, kehadiran Míchel menjadi faktor penentu bagi Ter Stegen untuk memilih Ajax. Kiper tersebut sempat bekerja sama selama beberapa bulan dengan pelatih baru Ajax tersebut saat masih di Girona yang baru saja terdegradasi.

Cruijff memandang Ter Stegen sebagai kiper utama ideal bagi Ajax, meskipun ia rentan cedera. Namun, direktur teknis tersebut masih harus mencari solusi untuk gaji besar yang diterima pemain asal Jerman itu di Barcelona: kabarnya sebesar lima belas juta euro per tahun.

Ter Stegen sebelumnya sudah pernah dikaitkan dengan Ajax, yang juga dikaitkan dengan Yann Sommer. Kiper asal Swiss tersebut tampaknya akan pindah dari Inter ke Club Brugge tanpa biaya transfer.

Vitezslav Jaros sempat menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Ajax pada musim lalu. Ia mengalami cedera, sehingga Maarten Paes mendapat kesempatan. Namun, kini direncanakan bahwa Ter Stegen akan memimpin barisan pertahanan.